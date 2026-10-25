Thái Nguyên triển khai Đề án bảo hiểm y tế toàn dân

Đồng chí Đào Hồng Lan, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Y tế và đồng chí Lê Hùng Sơn, Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam trao biển hỗ trợ bảo hiểm y tế cho ngành Y tế Thái Nguyên. (Ảnh: TUẤN SƠN)

Dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Đào Hồng Lan, Bộ trưởng Y tế; Trịnh Xuân Trường, Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên.

Cùng dự còn có lãnh đạo Bộ Y tế; Bảo hiểm xã hội Việt Nam; Thường trực Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên cùng đại diện các xã, phường khu vực phía bắc tỉnh Thái Nguyên.

Tỉnh Thái Nguyên hiện có 70 xã vùng III và An toàn khu (ATK); 37 xã, phường vùng I và 9 xã, phường vùng II.

Các xã, phường vùng III, ATK, các xã vùng II, vùng I trên địa bàn tỉnh với khoảng hơn 1,1 triệu người, đời sống kinh tế còn khó khăn. Mặc dù tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế cao, nhưng vẫn còn một số ít người dân chưa có thẻ.

Mặt khác việc phải đồng chi trả chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế đối với người có thẻ và chi phí khám bệnh, chữa bệnh cơ bản của người không có thẻ cũng tạo áp lực kinh tế cho hộ gia đình và ảnh hưởng lớn đến chính sách giảm nghèo.

Theo Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên Nguyễn Thế Mạnh, việc xây dựng, triển khai đề án được tỉnh thực hiện rất nhanh, là địa phương đầu tiên trong cả nước triển khai. Đề án sẽ góp phần giải quyết tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế; số người dân khám, chữa bệnh miễn phí được tỉnh hỗ trợ phần đồng chi trả sẽ nâng lên. Tỉnh Thái Nguyên đã tăng cường được 125 bác sĩ về xã, phường khó khăn, đồng thời thống nhất với Đại học Y dược Thái Nguyên đưa sinh viên y tế về hỗ trợ các Trạm Y tế xã vùng cao.

Bộ trưởng Y tế Đào Hồng Lan thăm hỏi bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện đa khoa Bắc Kạn. (Ảnh: TUẤN SƠN)

Dự kiến, từ ngày 1/11/2026, khi triển khai đề án, tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế của Thái Nguyên tăng lên 98,32% (chỉ tiêu Chính phủ giao năm 2026 là 96,22%). Đối với các xã vùng III, tỷ lệ bao phủ là 100%; các xã vùng II và vùng I tỷ lệ khoảng trên 98%.

Các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh sẽ tham gia đề án, gồm: 11 bệnh viện và 43 Trạm Y tế tại 37 xã, phường ở phía bắc tỉnh; 3 xã vùng II là Quang Sơn, La Hiên, Văn Lăng và 3 xã miền núi vùng I là Tân Thành, Thành Công, Đồng Hỷ.

Tỉnh đặt mục tiêu, 100% người dân khám bệnh, chữa bệnh tại 11 bệnh viện và 43 Trạm Y tế xã, phường được hưởng chính sách hỗ trợ khám chữa bệnh cơ bản do bảo hiểm y tế chi trả bao gồm cả phần đồng chi trả theo quy định của Luật Bảo hiểm y tế.

Bộ trưởng Y tế Đào Hồng Lan phát biểu tại hội nghị. (Ảnh: TUẤN SƠN)

Phát biểu tại hội nghị, Bộ trưởng Y tế Đào Hồng Lan ghi nhận, đánh giá cao việc tỉnh Thái Nguyên triển khai rất sớm chỉ đạo của Chính phủ về chính sách bao phủ bảo hiểm y tế; miễn phí khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế. Điều này thể hiện sự trăn trở, quyết tâm, dám nghĩ, dám làm của lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên.

Bộ trưởng nhấn mạnh, Nghị quyết 72-NQ/TW của Bộ Chính trị về một số giải pháp đột phá, tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân nhằm đạt mục tiêu nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh cho nhân dân; mở rộng diện bao phủ bảo hiểm y tế; chăm sóc sức khoẻ người dân từ sớm, từ xa. Trong đó, bảo hiểm y tế, chính sách y tế có vai trò rất quan trọng trong công tác an sinh xã hội.

Tỉnh Thái Nguyên đã chủ động triển khai nhiều giải pháp cụ thể từ sớm, dám vượt qua thử thách theo tinh thần vì nhân dân phục vụ. Tỉnh cũng đồng thời ưu tiên nguồn lực cho phát triển y tế. Tỉnh cũng triển khai hiệu quả sáng kiến đưa bác sĩ tuyến trung ương, tuyến tỉnh về cơ sở; đưa sinh viên y dược về hỗ trợ các Trạm Y tế xã khó khăn.

Bộ trưởng đề nghị tỉnh tiếp tục quan tâm lĩnh vực y tế; rà soát đối tượng, nguồn lực để bảo đảm yếu tố bền vững trong hỗ trợ bảo hiểm y tế; phát huy sự kết hợp giữa bệnh viện tuyến trung ương để hỗ trợ chuyển giao kỹ thuật, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh cho nhân dân.

Quan tâm triển khai chính sách đào tạo nguồn nhân lực; thực hiện đầy đủ các chế độ chính sách đối với cán bộ, nhân viên y tế cơ sở. Bộ trưởng mong tỉnh Thái Nguyên sẽ quan tâm, triển khai thực hiện hiệu quả chương trình mục tiêu quốc gia liên quan đến lĩnh vực y tế trong thời gian tới.

Lãnh đạo Bộ Y tế, Bảo hiểm xã hội Việt Nam và các đồng chí lãnh đạo tỉnh trao thẻ bảo hiểm y tế cho đại diện 20 hộ dân trên địa bàn phía bắc tỉnh Thái Nguyên. (Ảnh: TUẤN SƠN)

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Tỉnh uỷ Thái Nguyên Trịnh Xuân Trường nhấn mạnh, chính sách giáo dục và y tế là hai nền tảng quan trọng của an sinh xã hội. Việc triển khai các chính sách hiệu quả, thực chất sẽ mang lại niềm tin tưởng từ nhân dân. Đồng thời là động lực để thúc đẩy sự phát triển của tỉnh. Tỉnh tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo để thực hiện đồng bộ, thực chất Nghị quyết số 72-NQ/TW của Bộ Chính trị trong thời gian tới.

Tại hội nghị, Ban Tổ chức đã trao biển hỗ trợ 6.076 thẻ bảo hiểm y tế cho Sở Y tế tỉnh Thái Nguyên; trao thẻ bảo hiểm y tế cho 20 hộ dân có hoàn cảnh khó khăn.

Trước đó, Bộ trưởng Y tế Đào Hồng Lan và đoàn công tác đã đến thăm, động viên, tặng quà một số bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện đa khoa Bắc Kạn, phường Đức Xuân, tỉnh Thái Nguyên.