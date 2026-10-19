Thái Nguyên: Triển khai chương trình đưa giảng viên, sinh viên y tế hỗ trợ cơ sở

Đến dự có đồng chí Nguyễn Thế Mạnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh.

Đồng chí Nguyễn Thế Mạnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, phát biểu tại chương trình.

Đây là sự cụ thể hóa chủ trương của tỉnh Thái Nguyên về huy động giảng viên và học viên, sinh viên thuộc ngành hoặc chương trình đào tạo có nội dung thực hành về y tế cơ sở, y tế cộng đồng của Trường Đại học Y - Dược Thái Nguyên, tham gia hỗ trợ chăm sóc sức khỏe nhân dân tại các trạm y tế cơ sở; đồng thời đánh dấu bước đi tiên phong trong việc đổi mới mô hình đào tạo nhân lực ngành Y gắn liền với nâng cao năng lực y tế cơ sở.

Đại biểu và giảng viên, sinh viên tham dự chương trình.

Chương trình bước đầu được thí điểm triển khai tại 3 xã phía Bắc tỉnh Thái Nguyên là: Chợ Mới, Thanh Thịnh và Tân Kỳ, với sự tham gia hỗ trợ của 7 giảng viên và 90 sinh viên. Đây là những địa bàn còn nhiều khó khăn về kinh tế; điều kiện địa lý và nhu cầu tiếp cận dịch vụ y tế của người dân còn hạn chế.

Việc triển khai hỗ trợ y tế cơ sở là một giải pháp mang tính đột phá, mang lại giá trị cho công tác giáo dục - đào tạo và thực tiễn y tế cơ sở. Đối với Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên, chương trình mở ra một môi trường thực hành lâm sàng và cộng đồng.

Đại biểu phát biểu tại chương trình.

Việc đưa sinh viên về với thôn xóm giúp gắn liền lý thuyết với nhu cầu chăm sóc sức khỏe ban đầu rất thực tế của người dân khi các em được học cách vận dụng kiến thức chuyên môn vào những hoàn cảnh cụ thể, từ đó rèn luyện y đức, tinh thần trách nhiệm nghề nghiệp của người thầy thuốc tương lai.

Phát biểu tại chương trình, đồng chí Nguyễn Thế Mạnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, cho rằng chương trình là sự cụ thể hóa những định hướng mang tính chiến lược của Trung ương và của tỉnh về một số giải pháp đột phá, tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thế Mạnh phát biểu.

Để chương trình được tổ chức thành công, đồng chí đề nghị Sở Y tế chủ động phối hợp với Nhà trường và địa phương rà soát các điều kiện chuyên môn, năng lực hướng dẫn thực hành và bảo đảm an toàn tuyệt đối cho người bệnh tại các trạm y tế; kịp thời phát hiện, xử lý các khó khăn, vướng mắc; tham mưu UBND tỉnh xem xét phương án điều chỉnh quy mô hoặc nhân rộng sau khi kết thúc giai đoạn thí điểm.

Đánh giá cao sự chủ động, tích cực của Trường Đại học Y - Dược trong việc phối hợp với UBND tỉnh tổ chức chương trình, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Nhà trường chủ trì xây dựng chương trình, kế hoạch đào tạo thực hành chi tiết cho từng đợt cụ thể; lựa chọn đúng đối tượng đáp ứng đủ điều kiện về kiến thức nền tảng như dịch tễ học, sức khỏe cộng đồng, truyền thông giáo dục sức khỏe; đảm bảo phối hợp nhịp nhàng giữa nhà trường, trạm y tế và chính quyền địa phương.

Đại biểu dự chương trình.

UBND và trạm y tế các xã tiếp nhận phải coi đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng của địa phương để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo; quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi nhất về chỗ ở, điều kiện sinh hoạt, phương tiện phối hợp; bảo đảm an ninh, an toàn tuyệt đối cho giảng viên, sinh viên trong suốt thời gian thực tập tại địa bàn.

Các trạm y tế xã cần chủ động chuẩn bị tốt điều kiện cơ sở vật chất, phân công những cán bộ y tế có kinh nghiệm, có chứng chỉ hành nghề phù hợp trực tiếp hướng dẫn, giám sát, tạo điều kiện để các giảng viên, sinh viên được cống hiến, phục vụ tốt nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe người dân.

Đồng chí đề nghị các sinh viên tham gia chương trình nêu cao tinh thần kỷ luật, tự giác, tôn trọng phong tục tập quán của địa phương và chấp hành nghiêm chỉnh nội quy, quy trình chuyên môn của trạm y tế.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh tặng hoa động viên các giảng viên, sinh viên Trường Đại học Y - Dược tham gia hỗ trợ chăm sóc sức khỏe nhân dân tại các trạm y tế cơ sở.

Chủ động hoàn thành 4 nhiệm vụ trọng tâm được giao, bao gồm: Tư vấn chăm sóc sức khỏe; quản lý sức khỏe người dân theo nguyên lý y học gia đình; cập nhật dữ liệu sức khỏe và Sổ sức khỏe điện tử của người dân; hỗ trợ khám sức khỏe miễn phí cho người dân theo chủ trương của tỉnh.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thế Mạnh trao tặng Quỹ học bổng của Trường Đại học Y - Dược số tiền 50 triệu đồng.

Nhân dịp này, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thế Mạnh trao tặng Quỹ học bổng của Trường Đại học Y - Dược số tiền 50 triệu đồng.