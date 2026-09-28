Thái Nguyên triển khai Chiến lược quốc gia bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ

Học sinh Trường THPT Trần Quốc Tuấn thực hành kỹ năng lái xe gắn máy an toàn. (Ảnh: Nam Hưng)

Một trong những nhiệm vụ trọng tâm là xử lý các điểm hay xảy ra tai nạn giao thông, điểm tiềm ẩn nguy cơ tai nạn và những bất cập trong tổ chức giao thông. Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng và các địa phương tham mưu ưu tiên bố trí vốn sự nghiệp kinh tế hằng năm cho công tác bảo trì đường bộ và xử lý những vị trí này.

Tại khu vực trường học, Sở Xây dựng phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND các xã, phường rà soát, chỉ đạo cải tạo hạ tầng giao thông tại 100% cổng trường dọc các tuyến quốc lộ và đường tỉnh.

Các giải pháp gồm bổ sung vạch đi bộ, gờ giảm tốc, biển cảnh báo, bảo đảm hành lang an toàn và bố trí điểm dừng, đỗ xe phù hợp để phụ huynh đón, trả học sinh, hạn chế ùn tắc vào giờ cao điểm.

UBND tỉnh yêu cầu các địa phương kiên quyết xử lý tình trạng lấn chiếm lòng đường, vỉa hè, hành lang an toàn giao thông để kinh doanh hoặc xây dựng trái phép; phối hợp với ngành đường sắt và Công an tỉnh xây dựng đường gom, hàng rào cách ly, phấn đấu xóa bỏ 100% lối đi tự mở qua đường sắt trước năm 2030.

Sở Xây dựng được giao tổ chức tập huấn, chuẩn hóa kỹ năng chuyên môn về an toàn giao thông cho toàn bộ cán bộ cấp xã phụ trách lĩnh vực liên quan.

Đối với phương tiện và hoạt động vận tải, Công an tỉnh chỉ đạo rà soát, xử lý xe hết niên hạn sử dụng, xe tự chế, xe hoán đổi, cải tạo trái phép; tăng cường kiểm tra xe khách dừng, đỗ, đón trả khách sai quy định và tình trạng “xe dù, bến cóc”.

Lực lượng chức năng sẽ khai thác dữ liệu từ thiết bị giám sát hành trình, camera trên xe và hệ thống camera giám sát để phát hiện, xử lý vi phạm.

Sở Xây dựng kiên quyết thu hồi phù hiệu, giấy phép kinh doanh vận tải đối với doanh nghiệp, hợp tác xã có nhiều phương tiện vi phạm hoặc buông lỏng quản lý lái xe theo quy định.

Cùng với tăng cường tuyên truyền, giáo dục kỹ năng tham gia giao thông, tỉnh đề cao trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị và Chủ tịch UBND cấp xã đối với kết quả bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong phạm vi quản lý. Kết quả thực hiện sẽ được xem xét khi đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ, thi đua, khen thưởng hằng năm.

Các nhiệm vụ bắt đầu triển khai từ năm 2027.