Thái Nguyên: Trên 12.800 trường hợp tiêm vắc-xin phòng bệnh dại

Người dân tiêm vắc-xin phòng bệnh dại.

Theo báo cáo từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh Thái Nguyên, trong tổng số trên 12.800 trường hợp phải điều trị dự phòng kể trên, có 828 trường hợp phải tiêm huyết thanh kháng dại (chiếm tỷ lệ 6,5%) và 1.515 trường hợp thuộc diện nguy cơ bệnh dại (chiếm tỷ lệ 11,8%).

Toàn tỉnh cũng ghi nhận 117 trường hợp phải tiêm huyết thanh kháng dại trực tiếp tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh, chiếm tỷ lệ 15,7% trong tổng số các ca tiêm huyết thanh trên địa bàn.

Việc ghi nhận trường hợp tử vong cùng số lượng lớn ca phơi nhiễm cho thấy tình hình bệnh dại từ động vật sang người tại địa phương vẫn biến động phức tạp.

Ngành Y tế khuyến cáo người dân khi bị chó, mèo hoặc động vật nghi dại cắn cần khẩn trương rửa sạch vết thương dưới dòng nước chảy liên tục với xà phòng trong 15 phút, sát trùng bằng cồn hoặc Povidone-Iodine, sau đó đến ngay cơ sở y tế gần nhất để được tư vấn, chỉ định tiêm vắc-xin và huyết thanh kháng dại kịp thời, tuyệt đối không tự điều trị bằng các phương pháp dân gian.