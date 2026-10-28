Thái Nguyên: Trao quyết định chuẩn y nhân sự Ban Trị sự GHPGVN tỉnh và bổ nhiệm trụ trì 8 cơ sở tự viện

Chư tôn đức, lãnh đạo chính quyền tham dự

Quang lâm chứng minh, tham dự hội nghị có Trưởng lão Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu, Ủy viên Thường trực Hội đồng Chứng minh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Trị sự; Thượng tọa Thích Thanh Tuấn, Phó Tổng thư ký Hội đồng Trị sự, Chánh Văn phòng Trung ương GHPGVN; Thượng toạ Thích Nguyên Thành, Ủy viên Thường trực Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Thái Nguyên; chư tôn đức Ban Trị sự, Tăng Ni trên địa bàn tỉnh.

Về phía chính quyền có ông Đinh Bộ Sơn, Phó Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh Thái Nguyên cùng lãnh đạo các xã, phường và đông đảo phật tử tham dự.

Thượng tọa Thích Nguyên Thành phát biểu khai mạc

Phát biểu khai mạc hội nghị, Thượng tọa Thích Nguyên Thành nhấn mạnh việc yêu cầu kiện toàn tổ chức, thực hiện nghiêm Hiến chương GHPGVN, phát huy tinh thần lục hòa cộng trụ, nâng cao hiệu quả công tác Phật sự; đồng thời tăng cường phối hợp với chính quyền địa phương, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Tiếp đó, Đại đức Thích An Đạt, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Phó Chánh Văn phòng Trung ương Giáo hội công bố quyết định chuẩn y nhân sự Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Thái Nguyên, nhiệm kỳ 2026-2031.

Trao quyết định đến Thượng toạ Thích Nguyên Thành, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Thái Nguyên

Theo quyết định, Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Thái Nguyên có 47 thành viên, gồm có 18 vị Ủy viên Thường trực và 29 vị Ủy viên Ban Trị sự, do Thượng toạ Thích Nguyên Thành đảm nhiệm Trưởng ban Trị sự.

Trong niềm hoan hỷ, Trưởng lão Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu và Thượng tọa Thích Thanh Tuấn đã trao quyết định chuẩn y nhân sự đến các thành viên Ban Trị sự, góp phần kiện toàn tổ chức Giáo hội tỉnh Thái Nguyên trong nhiệm kỳ 2026-2031.

Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Thái Nguyên tặng hoa và trao quyết định bổ nhiệm trụ trì cho 8 cơ sở tự viện trên địa bàn tỉnh

Cũng tại hội nghị, Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Thái Nguyên đã công bố và trao quyết định bổ nhiệm trụ trì cho 8 cơ sở tự viện trên địa bàn tỉnh. Đây là cơ sở để chư tôn đức tiếp tục hướng dẫn Tăng Ni, Phật tử tu học, duy trì sinh hoạt Phật giáo và thực hiện các hoạt động Phật sự tại địa phương.

Ban đạo từ, Trưởng lão Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu ghi nhận những nỗ lực của Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Thái Nguyên, đồng thời đề nghị chư tôn đức tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, hòa hợp, thực hiện đúng Hiến chương GHPGVN, nâng cao hiệu quả hoạt động Phật sự.

Trưởng lão Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu ban đạo từ

Trưởng lão Hòa thượng cũng nhấn mạnh việc gắn kết các hoạt động Phật giáo với đời sống xã hội, tăng cường phối hợp với chính quyền địa phương, góp phần xây dựng Giáo hội ngày càng vững mạnh và đóng góp tích cực cho cộng đồng; đặc biệt tăng cường công tác hoằng pháp vùng sâu vùng xa, vùng đồng bào dân tộc.

Tại hội nghị, Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Thái Nguyên đón nhận lẵng hoa chúc mừng của Trung ương Giáo hội, đại diện Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh, Phòng An ninh Nội địa - Công an tỉnh và lãnh đạo các xã, phường trên địa bàn. Những lẵng hoa thể hiện sự quan tâm, chúc mừng của các cấp Giáo hội và chính quyền đối với hoạt động Phật sự của tỉnh, góp phần củng cố mối quan hệ gắn bó, phối hợp trong công tác tôn giáo tại địa phương.

Một số hình ảnh ghi nhận:

Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Thái Nguyên có 47 thành viên, gồm có 18 vị Ủy viên Thường trực và 29 vị Ủy viên Ban Trị sự