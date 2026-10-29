Thái Nguyên: Trao nghề, tạo sinh kế, bền tái hòa nhập cho người sau cai nghiện

Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật tại các cơ sở cai nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên đạt được nhiều kết quả tích cực. Ảnh: Đồng Thưởng.

Giải pháp nhân văn cho người sau cai nghiện

Sau khi hoàn thành chương trình cai nghiện, việc làm và thu nhập ổn định là một trong những yếu tố quan trọng giúp người sau cai nghiện từng bước tái hòa nhập cộng đồng, tránh xa ma túy và xây dựng cuộc sống mới. Từ thực tế đó, các cơ sở cai nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên đang chú trọng đào tạo nghề, tổ chức lao động trị liệu và tư vấn, định hướng nghề nghiệp cho học viên ngay trong thời gian cai nghiện.

Theo báo cáo của Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Thái Nguyên, trong năm 2025, cơ sở cai nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh đã tiếp nhận 534 học viên cai nghiện ma túy, trong đó 315 học viên cai nghiện bắt buộc, 219 học viên cai nghiện tự nguyện, hoàn thành cai nghiện cho 795 học viên, hiện Cơ sở cai nghiện ma túy đang quản lý 805 học viên, trong đó có 646 học viên cai nghiện bắt buộc, 159 học viên cai nghiện tự nguyện.

Trong 6 tháng đầu năm 2026, Cơ sở cai nghiện tiếp nhận mới 250 học viên cai nghiện ma túy trong đó 184 học viên cai nghiện bắt buộc, 66 học viên cai nghiện tự nguyện, hoàn thành chương trình cai nghiện cho 351 học viên, trong đó 236 học viên cai nghiện bắt buộc, 106 học viên cai nghiện tự nguyện; hiện Cơ sở cai nghiện ma túy đang quản lý 677 học viên với 578 học viên cai nghiện bắt buộc và 100 học viên cai nghiện tự nguyện.

Trong 9 tháng năm 2026, cơ sở và các đơn vị phối hợp đã tổ chức 39 buổi giáo dục pháp luật, ghi nhận 454 lượt người được học và 8.871 lượt tham gia. Hoạt động rèn luyện kỹ năng sống được cơ sở tổ chức qua 36 buổi, với 446 lượt người được học và 8.116 lượt tham gia. Công tác trị liệu tâm lý được triển khai qua 106 buổi, có 2.368 lượt người được trị liệu và tổng cộng 169.410 lượt tham gia theo thống kê của đơn vị.

Cùng với đó, các hoạt động giáo dục nội quy, quy định được tổ chức 26 buổi, với 457 lượt người được học và 6.172 lượt tham gia. Nội dung học tập về đội ngũ, trật tự nội vụ được triển khai qua 46 buổi, ghi nhận 10.412 lượt tham gia. Qua đó, học viên từng bước được củng cố kiến thức, rèn luyện hành vi và nâng cao khả năng thích ứng với môi trường sống lành mạnh.

Các cơ sở cai nghiện ma túy phối hợp với các trường nghề tổ chức đào tạo nghề cho học viên. Ảnh: Đồng Thưởng.

Tại Cơ sở cai nghiện ma túy số 1 tỉnh Thái Nguyên, học viên được tham gia các hoạt động giáo dục nội quy, phổ biến pháp luật, rèn luyện kỹ năng sống, trị liệu tâm lý, lao động và học nghề. Những hoạt động này góp phần xây dựng nếp sống có kỷ luật, giúp học viên nâng cao hiểu biết, rèn luyện ý thức trách nhiệm và chuẩn bị tâm thế cho quá trình tái hòa nhập.

Phó trưởng cơ sở cai nghiện ma túy số 1, tỉnh Thái Nguyên, Trung tá Nguyễn Đức Tuấn, cho biết: Việc đào tạo nghề được triển khai theo hướng thiết thực, phù hợp với nhu cầu và khả năng của học viên. Không chỉ trang bị kỹ năng nghề, quá trình học tập còn giúp học viên hình thành tác phong lao động, ý thức tổ chức kỷ luật, tinh thần trách nhiệm và thói quen làm việc có nền nếp. Với những người từng gặp nhiều khó khăn trong quá trình tìm kiếm việc làm, việc được học một nghề phù hợp ngay trong thời gian cai nghiện là bước chuẩn bị cần thiết để họ có thể tìm kiếm việc làm hoặc tự tạo việc làm sau khi trở về địa phương.

Tại các lớp học nghề, bên cạnh những kiến thức chuyên môn, học viên còn được hướng dẫn thực hành, rèn luyện kỹ năng và từng bước làm quen với môi trường lao động. Đối với nhiều học viên, đây không chỉ là khoảng thời gian học một nghề mới mà còn là quá trình lấy lại sự tự tin, ý thức về giá trị của lao động và chuẩn bị tâm thế cho cuộc sống sau cai.

Không chỉ học nghề để làm lại cuộc đời

Học viên Nguyễn Đức Bình, 29 tuổi, xã La Hiên, là một trong những người đang cai nghiện tại cơ sở. Chia sẻ về quá trình của mình, Bình cho biết trước đây do mải chơi, đi theo bạn bè nên đã sa vào ma túy đá, ma túy tổng hợp. Từ khi vào cơ sở cai nghiện hồi tháng 1/2026, anh có thời gian nhìn nhận lại bản thân, suy nghĩ về gia đình và những trách nhiệm chưa làm tròn.

Đã có vợ, có con gái, mong muốn lớn nhất của Bình là sớm cai nghiện thành công để trở về, chăm lo cho gia đình. Trong thời gian ở cơ sở, ngoài việc chấp hành nội quy, tham gia các hoạt động giáo dục, rèn luyện, anh nhận thức rõ hơn tầm quan trọng của việc học nghề, lao động để chuẩn bị cho cuộc sống sau này.

Bình chia sẻ, có nghề trong tay sẽ có thêm cơ hội tìm việc làm, có thu nhập và ổn định cuộc sống. Sự thăm hỏi, động viên thường xuyên của vợ cũng tiếp thêm cho anh quyết tâm thay đổi, tránh xa những mối quan hệ không tốt, tìm công việc phù hợp và có trách nhiệm hơn với vợ con.

Học viên tham gia lao động trị liệu, được tạo điều kiện thực hành các nghề đã được học. Ảnh: Đồng Thưởng.

Phó Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Thái Nguyên, Thượng tá Triệu Bình Luận, cho biết: Công tác phòng, chống ma túy cần được triển khai đồng bộ, kết hợp đấu tranh với tội phạm ma túy và quản lý, hỗ trợ người nghiện điều trị, cai nghiện, phòng ngừa tái nghiện.

Theo đó, giáo dục, tư vấn, rèn luyện, tổ chức lao động và dạy nghề tại các cơ sở cai nghiện không chỉ phục vụ quá trình quản lý học viên, mà còn góp phần chuẩn bị những điều kiện cần thiết để họ trở về địa phương. Quá trình này cần gắn với sự phối hợp của gia đình, chính quyền và các tổ chức liên quan, bảo đảm người sau cai có thêm cơ hội ổn định cuộc sống. Việc hoàn thành thời gian cai nghiện chưa đồng nghĩa với việc mọi khó khăn đã được giải quyết. Khi trở về, người sau cai có thể gặp trở ngại trong tìm kiếm việc làm, tạo dựng các mối quan hệ xã hội hoặc khôi phục niềm tin của gia đình. Nếu không có sự hỗ trợ phù hợp, những áp lực này có thể ảnh hưởng đến quá trình phục hồi.

Trong thời gian tới, Công an tỉnh Thái Nguyên sẽ tiếp tục mở rộng các mô hình đào tạo nghề, đa dạng hóa ngành nghề phù hợp với nhu cầu thực tế, đồng thời tăng cường kết nối doanh nghiệp để tạo thêm nhiều cơ hội việc làm.

Có thể thấy, việc trao nghề, tạo sinh kế không chỉ giúp người sau cai nghiện tự đứng vững mà còn góp phần giữ gìn an ninh trật tự, xây dựng xã hội an toàn, nhân văn. Đây cũng chính là minh chứng rõ nét cho chủ trương đúng đắn, đầy tính nhân văn của Đảng và Nhà nước: luôn mở ra con đường để những người lầm lỡ có cơ hội sửa sai và vươn lên.