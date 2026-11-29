Ban Tổ chức trao giải cho vận động viên đạt thành tích cao trong Giải chạy trực tuyến.

Giải diễn ra từ ngày 22-3 đến 30/9/2026, thu hút 446 vận động viên đăng ký tham gia, gồm 255 nam và 191 nữ. Giải được tổ chức theo hình thức trực tuyến, với thành tích được tính qua 2 giai đoạn: giai đoạn 1 từ ngày 22-3 đến 30-6; giai đoạn 2 từ ngày 1-7 đến 30/9/2026.

Ban Tổ chức xét giải riêng cho từng giai đoạn và tổng hợp thành tích của cả 2 giai đoạn. Các vận động viên được chia thành 4 nhóm tuổi: từ 15 tuổi trở xuống; từ 16 đến 40 tuổi; từ 41 đến 50 tuổi và từ 51 tuổi trở lên.

Kết thúc Giải, có 217 vận động viên hoàn thành các nội dung thi đấu, với tổng quãng đường tích lũy đạt 167.331km. Trong đó, anh Nguyễn Tuấn Anh (phường Đức Xuân) có quãng đường tích lũy cao nhất trong số các vận động viên nam, đạt 4.945,4km; chị Hoàng Thị Thoa (Trường Mầm non Đức Xuân) có quãng đường tích lũy cao nhất trong số các vận động viên nữ, đạt 4.216,5km.

Ban Tổ chức trao giải cho các vận động viên đạt thành tích cao trong Giải chạy trực tuyến.

Tại chương trình, Ban Tổ chức trao giải cho các vận động viên đạt thành tích ở 4 nhóm tuổi của từng giai đoạn và thành tích tổng hợp của cả 2 giai đoạn.

Giải chạy góp phần thúc đẩy phong trào tập luyện thể dục thể thao trong nhân dân, tạo sân chơi lành mạnh, linh hoạt, khuyến khích người dân duy trì thói quen vận động, nâng cao sức khỏe.