Thái Nguyên: Trao giải Cuộc thi sáng tác và Triển lãm Mỹ thuật 2026

Các đại biểu cắt băng khai mạc Triển lãm Mỹ thuật tỉnh Thái Nguyên năm 2026.

Cuộc thi sáng tác được phát động từ cuối tháng 5/2026. Sau hơn ba tháng phát động, Ban Tổ chức đã nhận được 90 tác phẩm của 40 tác giả tham gia dự thi.

Theo đánh giá của Ban Tổ chức, mặt bằng chất lượng tác phẩm năm nay khá đồng đều, nhiều tác phẩm được đầu tư về ý tưởng, bố cục, màu sắc và kỹ thuật thể hiện; có sự tìm tòi trong cách tạo hình, tổ chức không gian và thể hiện dấu ấn cá nhân.

Tác phẩm khai thác văn hóa các dân tộc, trang phục truyền thống, lễ hội, đời sống vùng cao và văn hóa trà chiếm tỷ lệ đáng kể, góp phần thể hiện sinh động bản sắc văn hóa của các vùng, miền trong tỉnh.

Đồng chí Dương Văn Lượng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, trao giải Nhất cho họa sĩ Dương Văn Chung.

Đồng chí Hoàng Anh Trung, Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy Các cơ quan Đảng tỉnh, trao giải Nhì cho các tác giả.

Tại lễ tổng kết, Ban Tổ chức trao giải Nhất cho tác phẩm “Lời ru” của họa sĩ Dương Văn Chung; 2 giải Nhì cho tác phẩm “Nhịp điệu trên nương” của họa sĩ Nguyễn Gia Bảy và “Thiên thần bản sắc” của họa sĩ Trần Giang Nam. Ban Tổ chức cũng trao 3 giải Ba, 4 giải Khuyến khích và 2 giải phụ gồm giải "Họa sĩ trẻ triển vọng" và "Tác phẩm được công chúng yêu thích".

Dịp này, Liên hiệp Hội Văn học nghệ thuật tỉnh lựa chọn 55 tác phẩm của 29 tác giả để trưng bày tại Triển lãm Mỹ thuật tỉnh Thái Nguyên năm 2026. Triển lãm diễn ra từ ngày 24 đến hết ngày 29-9 tại Trung tâm Nghệ thuật Việt Bắc.

Các đại biểu tham quan Triển lãm.

Đây là Cuộc thi và Triển lãm Mỹ thuật đầu tiên được tổ chức sau khi tỉnh Thái Nguyên được sắp xếp, mở rộng không gian địa giới hành chính; đồng thời là hoạt động thứ hai trong lộ trình xây dựng triển lãm mỹ thuật định kỳ 2 năm/lần của tỉnh. Qua đó tạo thêm không gian sáng tạo, giao lưu nghề nghiệp cho đội ngũ mỹ thuật, giới thiệu đến công chúng những góc nhìn mới về đất và người Thái Nguyên qua ngôn ngữ hội họa.