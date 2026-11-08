Thái Nguyên: Tổng duyệt diễn tập thực binh xử lý tình huống

Đồng chí Trịnh Xuân Trường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, dự và chỉ đạo chương trình tổng duyệt diễn tập. Tham dự tổng duyệt có đồng chí Nguyễn Thế Mạnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện Quân khu 1; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo HĐND và đại diện một số sở, ngành của tỉnh.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Trịnh Xuân Trường và đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thế Mạnh dự tổng duyệt diễn tập thực binh.

Tổng duyệt diễn tập thực binh

Tổng duyệt diễn tập thực binh

Tổng duyệt diễn tập thực binh

Các đại biểu tham dự tổng duyệt diễn tập thực binh.

Tại buổi tổng duyệt, các lực lượng tham gia đã triển khai các nội dung theo kịch bản, phương án được phê duyệt, bảo đảm sự phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ giữa các lực lượng, đơn vị trong từng giai đoạn xử lý tình huống.

Các lực lượng tham gia tổng duyệt diễn tập thực binh.

Công tác tổ chức, điều hành, chỉ huy được thực hiện thống nhất; cán bộ, chiến sĩ và các lực lượng tham gia nêu cao tinh thần trách nhiệm, chấp hành nghiêm mệnh lệnh, quy trình công tác, bảo đảm yêu cầu về an toàn trong quá trình tổng duyệt.

Các lực lượng tham gia tổng duyệt diễn tập thực binh

Kết luận buổi tổng duyệt, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Trịnh Xuân Trường ghi nhận, biểu dương tinh thần trách nhiệm, sự nỗ lực, cố gắng của các lực lượng tham gia diễn tập.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy phát biểu chỉ đạo tại chương trình tổng duyệt diễn tập thực binh.

Đồng chí nhấn mạnh, cuộc diễn tập lần này có ý nghĩa rất quan trọng đối với tỉnh, vì vậy các đơn vị cần tiếp tục nâng cao tinh thần trách nhiệm, duy trì kỷ luật, kỷ cương, tổ chức rà soát kỹ từng nội dung, từng khâu trong phương án, kịch bản đã được phê duyệt; bảo đảm sự phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ, thống nhất giữa các lực lượng.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu các lực lượng bám sát chỉ đạo của Bộ Công an và Quân khu 1, nêu cao ý chí quyết tâm, tinh thần đoàn kết, khắc phục mọi khó khăn, phấn đấu tổ chức cuộc diễn tập đúng kế hoạch, đạt mục đích, yêu cầu đề ra.