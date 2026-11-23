Tối 23/11, tại Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam, tỉnh Thái Nguyên tổ chức khai mạc Ngày hội Văn hóa các dân tộc tỉnh Thái Nguyên năm 2026, hưởng ứng Ngày Di sản văn hóa Việt Nam (23/11) và Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11).

Ông Nông Quang Nhất, Phó chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên phát biểu tại buổi khai mạc.

Phát biểu tại buổi khai mạc, ông Nông Quang Nhất, Phó chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên nhấn mạnh, văn hóa là nền tảng tinh thần, nguồn lực nội sinh và động lực phát triển bền vững.

Việc tổ chức Ngày hội không chỉ nhằm tôn vinh các giá trị di sản mà còn tạo điều kiện để người dân tham gia sáng tạo, thực hành và thụ hưởng văn hóa, đưa văn hóa hiện diện sinh động trong đời sống hằng ngày.

Theo ông Nông Quang Nhất, năm 2026 có ý nghĩa đặc biệt khi lần đầu tiên Ngày Văn hóa Việt Nam được tổ chức theo chủ trương tại Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị.

Đây cũng là dịp kỷ niệm 80 năm Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất, diễn ra ngày 24/11/1946, với sự tham dự của Chủ tịch Hồ Chí Minh, qua đó khẳng định vị trí, vai trò đặc biệt của văn hóa trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước.

Đối với Thái Nguyên, địa phương có truyền thống lịch sử, cách mạng và là nơi hội tụ bản sắc của 51 dân tộc, việc bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa càng có ý nghĩa thiết thực.

Những làn điệu Then, Sli, Lượn, Soọng Cô, Pá Dung; múa Tắc Xình, múa khèn, múa bát cùng các lễ hội, trang phục, ẩm thực và phong tục truyền thống tạo nên diện mạo văn hóa phong phú, đặc sắc của tỉnh.

Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên Trịnh Xuân Trường và các lãnh đạo tỉnh thăm khu trưng bày không gian văn hóa của đồng bào các dân tộc.

Ngày hội năm nay diễn ra trong hai ngày 23 và 24/11, với nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể thao và trải nghiệm.

Trong đó, các chương trình nghệ thuật, trình diễn di sản văn hóa phi vật thể, trang phục dân tộc góp phần giới thiệu những nét đặc trưng trong đời sống văn hóa của các cộng đồng dân tộc trên địa bàn.

Cùng với hoạt động biểu diễn, không gian trưng bày, giới thiệu văn hóa, ẩm thực và sản phẩm đặc trưng tạo điều kiện để người dân, du khách tìm hiểu, trải nghiệm những giá trị truyền thống.

Các trò chơi dân gian và hoạt động thi đấu đẩy gậy, kéo co, đi cà kheo cũng góp phần tạo không khí giao lưu, đoàn kết giữa các cộng đồng dân tộc.

Thông qua Ngày hội, tỉnh Thái Nguyên hướng tới phát huy vai trò chủ thể của cộng đồng và nghệ nhân trong gìn giữ, trao truyền di sản; khuyến khích thế hệ trẻ trân trọng, tiếp nối các giá trị văn hóa truyền thống.

Đồng thời, các hoạt động được kỳ vọng góp phần gắn bảo tồn văn hóa với phát triển du lịch, xây dựng đời sống văn hóa cơ sở và quảng bá hình ảnh đất, người Thái Nguyên.

Các tiết mục văn nghệ đặc sắc tại đêm khai mạc.

Ban Tổ chức cũng đặt mục tiêu đưa các hoạt động văn hóa đến gần hơn với nhân dân, để mỗi cộng đồng không chỉ là nơi lưu giữ mà còn là chủ thể lan tỏa những giá trị văn hóa tốt đẹp, góp phần bảo tồn bản sắc trong quá trình phát triển.