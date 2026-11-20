Nhân kỷ niệm 44 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 – 20/11/2026), chiều 19/11, Tỉnh ủy Thái Nguyên tổ chức Hội nghị đối thoại chuyên đề trực tuyến giữa Bí thư Tỉnh ủy với đội ngũ giáo viên năm 2026, với chủ đề “Tôn vinh, lắng nghe, đồng hành cùng nhà giáo vì một Thái Nguyên giàu mạnh, văn minh và hạnh phúc”.

Năm học 2025 – 2026 dù gặp nhiều khó khăn nhưng ngành GD&ĐT Thái Nguyên vẫn đạt nhiều kết quả tích cực. Tỷ lệ học sinh tiểu học hoàn thành chương trình đạt 99,64%; tỷ lệ huy động trẻ mẫu giáo ra lớp đạt 96%, riêng trẻ 5 tuổi đạt 100%. Toàn tỉnh có 125 giải học sinh đoạt giải giỏi quốc gia.

Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên Trịnh Xuân Trường phát biểu tại buổi đối thoại

Cùng với nâng cao chất lượng giáo dục, tỉnh đã hoàn thành sắp xếp mạng lưới cơ sở giáo dục với 424 cơ sở giáo dục công lập, tạo điều kiện tập trung nguồn lực, đổi mới quản lý và nâng cao chất lượng dạy, học.

Tại hội nghị, nhiều ý kiến của cán bộ, giáo viên đã đề cập đến chế độ, chính sách đối với nhà giáo; tuyển dụng, bố trí giáo viên; đầu tư cơ sở vật chất, xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia và sắp xếp mạng lưới trường, chất lượng dạy ngoại ngữ, chuyển đổi số...

Các kiến nghị đã được Bí thư Tỉnh ủy, lãnh đạo tỉnh và các sở, ngành trực tiếp trao đổi, giải đáp, làm rõ định hướng và trách nhiệm giải quyết.

Phát biểu kết luận hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên Trịnh Xuân Trường khẳng định, phát triển giáo dục là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội. Trong đó, đội ngũ nhà giáo giữ vai trò đặc biệt quan trọng, trực tiếp quyết định chất lượng giáo dục.

Bí thư Trịnh Xuân Trường khẳng định, tôn vinh nhà giáo phải gắn với sự quan tâm, chăm lo thiết thực; lắng nghe phải đi đôi với giải quyết kiến nghị chính đáng; đồng hành phải được thể hiện bằng những chuyển biến cụ thể tại mỗi trường học, lớp học.

Lãnh đạo tỉnh biểu dương 30 nhà giáo tiêu biểu

Bí thư Trịnh Xuân Trường mong muốn các thầy giáo, cô giáo tiếp tục giữ vững tâm huyết, trách nhiệm, phát huy tinh thần đổi mới, sáng tạo, không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn góp phần nâng cao chất lượng giáo dục.

Dịp này, lãnh đạo tỉnh cũng biểu dương, tặng quà 30 nhà giáo tiêu biểu; công bố thành lập, ra mắt Quỹ Khuyến học và Đổi mới sáng tạo học đường xứ Trà.

Tại hội nghị, lãnh đạo tỉnh cũng trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho 4 tập thể có nhiều đóng góp cho sự nghiệp GD&ĐT.