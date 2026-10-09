Thái Nguyên tôn vinh 19 doanh nghiệp xuất sắc, 10 doanh nhân tiêu biểu năm 2026

Trong 9 tháng năm 2026, tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) của tỉnh Thái Nguyên tăng 11,24%, đứng thứ 6 cả nước; toàn tỉnh có gần 16.000 doanh nghiệp, tăng 12% so với cùng kỳ năm trước; vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) tăng thêm đạt 8,05 tỷ USD. Những kết quả này ghi nhận đóng góp quan trọng của cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân trong thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, tạo việc làm và nâng cao năng lực cạnh tranh của địa phương.

Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên Trịnh Xuân Trường và Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thế Mạnh khen thưởng cho các doanh nghiệp đạt danh hiệu “Doanh nghiệp xuất sắc”. Ảnh: thainguyen.gov.vn

Phát biểu tại chương trình, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên Nguyễn Thế Mạnh ghi nhận, biểu dương những đóng góp của cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Theo Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thế Mạnh, Thái Nguyên xác định doanh nghiệp là một trong những chủ thể của quá trình phát triển. Vì vậy, các cấp, ngành cần chủ động nhận diện, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp, không chờ đến khi có kiến nghị mới giải quyết; đồng thời xây dựng môi trường đầu tư, kinh doanh minh bạch, bình đẳng, an toàn và thuận lợi.

Tỉnh tiếp tục thực hiện nghiêm tinh thần “6 rõ”, bảo đảm nói đi đôi với làm, lấy kết quả thực tế làm thước đo, trong đó sự thuận lợi và hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp là một trong những tiêu chí đánh giá chất lượng điều hành. Lãnh đạo tỉnh cam kết tiếp tục lắng nghe, đồng hành, tạo điều kiện thuận lợi trong khuôn khổ pháp luật để doanh nghiệp yên tâm đầu tư, sản xuất, kinh doanh và phát triển lâu dài.

Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên Nguyễn Thế Mạnh phát biểu tại chương trình. Ảnh: thainguyen.gov.vn

Đối với cộng đồng doanh nghiệp, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị phát huy tinh thần tự lực, tự cường; đẩy mạnh đổi mới công nghệ, nâng cao năng lực quản trị, xây dựng thương hiệu, thúc đẩy chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và tăng cường liên kết.

Doanh nghiệp lớn cần phát huy vai trò dẫn dắt; doanh nghiệp FDI tăng cường kết nối với doanh nghiệp trong nước; các doanh nghiệp trên địa bàn chủ động hợp tác, chia sẻ cơ hội cùng phát triển. Mỗi doanh nhân cần giữ vững chữ Tín, chữ Tâm, tuân thủ pháp luật và có trách nhiệm với người lao động, cộng đồng, quê hương.

Tại chương trình, đại diện các hội, hiệp hội doanh nghiệp và doanh nghiệp FDI đã chia sẻ kinh nghiệm sản xuất, kinh doanh, đề xuất giải pháp tăng cường liên kết, mở rộng hợp tác và phát huy vai trò của doanh nghiệp trong phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Dịp này, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên tặng danh hiệu “Doanh nghiệp xuất sắc” năm 2026 cho 19 doanh nghiệp, danh hiệu “Doanh nhân tiêu biểu” năm 2026 cho 10 doanh nhân có thành tích xuất sắc, đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; đồng thời tặng Bằng khen cho 9 tập thể có thành tích nổi bật trong thực hiện kịch bản tăng trưởng kinh tế tỉnh năm 2026.

Các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy và các đại biểu tặng hoa chúc mừng các nữ doanh nghiệp, doanh nhân nhân ngày Phụ nữ Việt Nam. Ảnh: thainguyen.gov.vn

Cũng tại chương trình, Thường trực Tỉnh ủy và các đại biểu tặng hoa chúc mừng các nữ doanh nghiệp, doanh nhân nhân Ngày Phụ nữ Việt Nam (20/10).