Thái Nguyên: Tội phạm về trật tự xã hội giảm hơn 10% so với cùng kỳ

Trao đổi tại buổi họp báo, đại tá Hà Trọng Trung, Phó giám đốc công an tỉnh Thái Nguyên cho biết: Từ ngày 15/12/2025 đến 14/9/2026, Công an tỉnh Thái Nguyên đã chủ động tham mưu cấp ủy, chính quyền triển khai các giải pháp bảo đảm an ninh, trật tự, góp phần phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Đại tá Hà Trọng Trung, Phó giám đốc công an tỉnh Thái Nguyên chủ trì buổi họp báo.

Cụ thể, trong 9 tháng, tội phạm xâm phạm trật tự xã hội xảy ra 700 vụ, giảm 81 vụ, tương đương 10,4% so với cùng kỳ năm 2025. Tỷ lệ điều tra, khám phá đạt 97,6%; trong đó, các vụ án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng được khám phá 289/290 vụ, đạt 99,7%.

Đối với “tội phạm đường phố”, trong thời gian từ ngày 15/12/2025 đến 15/8/2026 xảy ra 37 vụ, liên quan 382 đối tượng, giảm 4 vụ, tương đương 11% so với cùng kỳ năm 2025. Cơ quan Công an đã khởi tố 27 vụ án với 169 bị can, trong đó chủ yếu là hành vi gây rối trật tự công cộng.

Công an tỉnh và Công an 92 xã, phường đã tổ chức tuần tra vũ trang, tập trung vào khung giờ từ 20h hôm trước đến 3h sáng hôm sau nhằm kịp thời phát hiện, ngăn chặn các hành vi vi phạm như điều khiển xe tốc độ cao, lạng lách, đánh võng, tàng trữ vũ khí, hung khí và gây rối trật tự công cộng.

Trên không gian mạng, từ đầu năm 2026 đến nay, Công an tỉnh phát hiện, xử lý 423 vụ với 428 đối tượng đăng tải, chia sẻ, bình luận thông tin xuyên tạc, tiêu cực, xúc phạm danh dự, nhân phẩm của cá nhân, tổ chức. Trong đó, 60 vụ với 63 đối tượng bị xử phạt vi phạm hành chính, tổng số tiền 407 triệu đồng; 365 đối tượng được gọi hỏi, giáo dục, răn đe.

Công tác đấu tranh với tội phạm kinh tế, tham nhũng, chức vụ cũng được triển khai. Lực lượng chức năng phát hiện, xử lý 83 vụ với 125 đối tượng; xử phạt vi phạm hành chính 115 vụ, 1 tổ chức và 137 cá nhân, thu nộp ngân sách Nhà nước hơn 1,4 tỷ đồng.

Đại diện các phòng nghiệp vụ trao đổi thông tin tại buổi họp báo.

Đáng chú ý, trong tháng 8/2026, Công an tỉnh phát hiện 2 cơ sở kinh doanh quần áo có dấu hiệu xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp, thu giữ gần 1.800 sản phẩm mang các nhãn hiệu nổi tiếng, tổng trị giá hơn 756 triệu đồng. Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố 2 vụ án, 2 bị can về tội "Xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp".

Cũng theo thông tin tại họp báo, công tác xóa nhà tạm, nhà dột nát tiếp tục được triển khai trên địa bàn. Thực hiện Đề án xây dựng 1.000 căn nhà cho nhân dân sau sáp nhập tỉnh từ nguồn kinh phí đề nghị Bộ Công an hỗ trợ, đến nay 560/560 căn nhà giai đoạn 2 đã khởi công và hoàn thành, đạt 100% mục tiêu; Công an tỉnh đã cấp 33,6 tỷ đồng hỗ trợ 560 hộ tại 43 xã, phường.

Ngoài ra, tại họp báo, các cơ quan báo chí trao đổi nhiều nội dung liên quan đến công tác phòng, chống ma túy, phối hợp tuyên truyền giữa Công an tỉnh và cơ quan báo chí; công tác đảm bảo an toàn giao thông, công tác điều tra, an ninh mạng...