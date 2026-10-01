Thái Nguyên toạ đàm 'Khuyến học xanh - Chuyển đổi số' định hướng hoạt động khuyến học

Ông Vũ Duy Hoàng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Thái Nguyên và đại diện các tổ chức đoàn thể, hội tặng hoa chúc mừng Hội Khuyến học tỉnh Thái Nguyên.

Dự chương trình có ông Vũ Duy Hoàng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Thái Nguyên; lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể, cùng đại diện 92 Hội Khuyến học các xã, phường và các cá nhân tiêu biểu được nhận Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp khuyến học" năm 2026.

Trải qua 25 năm xây dựng và phát triển kể từ khi thành lập, hệ thống tổ chức Hội Khuyến học tỉnh Thái Nguyên đã không ngừng lớn mạnh, phủ kín khắp các xã, phường, thị trấn và thôn, xóm, tổ dân phố. Đến nay, toàn tỉnh có tổng số 471.219 hội viên (đạt tỷ lệ 26,1% dân số), thể hiện sức lan tỏa sâu rộng của phong trào khuyến học trong cộng đồng.

Bà Đỗ Thị Thìn, Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam, Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh Thái Nguyên phát biểu tại chương trình.

Tại buổi gặp mặt, bà Đỗ Thị Thìn, Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam, Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh Thái Nguyên nhấn mạnh: Những năm qua, công tác khuyến học, khuyến tài và xây dựng xã hội học tập của tỉnh luôn nhận được sự quan tâm lãnh đạo sát sao của cấp ủy, chính quyền các cấp, sự phối hợp hiệu quả của MTTQ và các ban, ngành, đoàn thể.

Các mô hình học tập theo Quyết định 387/QĐ-TTg và 677/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ được triển khai nghiêm túc, hiệu quả, góp phần quan trọng vào phong trào xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh trên địa bàn tỉnh.

Đặc biệt, công tác vận động Quỹ khuyến học đạt những kết quả ấn tượng. Năm 2025, toàn tỉnh vận động được gần 67 tỷ đồng. Nhiều chương trình ý nghĩa như "Thắp sáng niềm tin, tiếp sức em tới trường", phối hợp cùng nhà tài trợ Samsung trao thưởng cho học sinh giỏi và giáo viên, hay chương trình trao học bổng "Học không bao giờ cùng" đã trở thành điểm tựa vững chắc cho hàng vạn học sinh nghèo vượt khó và những tấm gương hiếu học.

Với những thành tích xuất sắc, Hội Khuyến học tỉnh vinh dự được tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba (2012), hạng Nhì (2021), Cờ thi đua xuất sắc của Thủ tướng Chính phủ (2023) cùng nhiều phần thưởng cao quý khác.

Ông Vũ Duy Hoàng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Thái Nguyên ghi nhận và biểu dương những đóng góp bền bỉ, thầm lặng nhưng đầy trách nhiệm của đội ngũ cán bộ hội viên qua các thời kỳ.

Phát biểu tại chương trình, ông Vũ Duy Hoàng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Thái Nguyên ghi nhận và biểu dương những đóng góp bền bỉ, thầm lặng nhưng đầy trách nhiệm của đội ngũ cán bộ hội viên qua các thời kỳ.

Đồng thời, ông Vũ Duy Hoàng nhấn mạnh rằng chiều sâu của công tác khuyến học chính là giúp người dân tin tưởng rằng họ có thể thay đổi cuộc sống bằng con đường học tập, từ việc giúp học sinh đến trường đến việc hỗ trợ người lao động tiếp cận kỹ năng mới và công nghệ số.

Chương trình Gặp mặt nhân kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập Hội Khuyến học Việt Nam, 25 năm Ngày thành lập Hội Khuyến học tỉnh Thái Nguyên (2001-2026) và tổ chức Tọa đàm với chủ đề “Khuyến học xanh - Chuyển đổi số”.

Các đại biểu và đại diện Hội Khuyến học các địa phương dự chương trình.

Tọa đàm với chủ đề "Khuyến học xanh - Chuyển đổi số thúc đẩy học tập suốt đời trong giai đoạn hiện nay" diễn ra sôi nổi với nhiều tham luận và thảo luận thực tiễn.

Các đại biểu tập trung trao đổi về vai trò của Hội Khuyến học cơ sở trong xây dựng xã hội học tập sau sáp nhập đơn vị hành chính; ứng dụng công nghệ số trong tuyên truyền và quản lý hội viên; giải pháp nâng cao chất lượng 5 mô hình học tập; cũng như những kinh nghiệm thực tiễn trong việc thu hẹp khoảng cách tiếp cận tri thức cho các nhóm đối tượng yếu thế, người cao tuổi và người dân vùng sâu, vùng xa.

Thái Nguyên hiện là một trong những địa phương tiên phong triển khai hiệu quả phần mềm đánh giá mô hình "Công dân học tập", được Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam lựa chọn thực hiện thí điểm giai đoạn 2 (2025-2030).

Ông Vũ Duy Hoàng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và bà Đỗ Thị Thìn Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh Thái Nguyên trao Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp khuyến học" của Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam cho các cá nhân tiêu biểu.

Nhân dịp này, Ban Tổ chức đã trao Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp khuyến học" của Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam cho các cá nhân tiêu biểu có nhiều đóng góp xuất sắc cho phong trào khuyến học của tỉnh.

Phát động nhiệm vụ thời gian tới, lãnh đạo Hội Khuyến học tỉnh kêu gọi toàn thể cán bộ, hội viên tiếp tục quán triệt và thực hiện hiệu quả Kế hoạch số 162-KH/TU của Tỉnh ủy Thái Nguyên và Nghị quyết Đại hội Hội Khuyến học tỉnh nhiệm kỳ 2026-2031.

Trong tháng 10/2026, các cấp hội tập trung phối hợp hưởng ứng "Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời" với chủ đề gắn liền với thực học, thực hành, làm chủ công nghệ số và trí tuệ nhân tạo.

Sự kiện kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập Hội Khuyến học Việt Nam và 25 năm Hội Khuyến học tỉnh Thái Nguyên không chỉ là dịp ôn lại truyền thống vẻ vang, tri ân những tấm lòng vàng, mà còn là mốc son đánh dấu quyết tâm đổi mới mạnh mẽ tư duy, phương thức hoạt động theo hướng số hóa và xanh hóa, góp phần đưa sự nghiệp giáo dục và đào tạo của tỉnh Thái Nguyên vươn xa.