Thái Nguyên tổ chức Tọa đàm xúc tiến đầu tư tại thành phố Bách Sắc (Trung Quốc)

Dự Tọa đàm có đồng chí Trịnh Xuân Trường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; đại diện Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Nam Ninh; đại diện lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên, thành phố Bách Sắc, Hiệp hội Công nghiệp bán dẫn Quảng Tây, cùng nhiều đại diện doanh nghiệp, nhà đầu tư hai bên.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên Trịnh Xuân Trường và các đại biểu dự Tọa đàm.

Với thiện chí hợp tác và cam kết cải thiện môi trường kinh doanh, Thái Nguyên mong muốn thu hút các dự án tạo giá trị gia tăng cao, gắn kết sản xuất với công nghệ, nhân lực và chuỗi cung ứng. Đây cũng là thông điệp xuyên suốt được nhấn mạnh tại Tọa đàm.

Đồng chí Trịnh Xuân Trường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên, phát biểu tại Tọa đàm.

Phát biểu tại Tọa đàm, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Trịnh Xuân Trường khẳng định, Thái Nguyên coi trọng mở rộng hợp tác với các địa phương, doanh nghiệp Trung Quốc, góp phần làm sâu sắc hơn quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Trung Quốc. Tỉnh mong muốn kết nối lợi thế của địa phương với năng lực công nghệ, sản xuất và thị trường của đối tác, tạo cơ hội hợp tác, phát triển lâu dài.

Các đại biểu tỉnh Thái Nguyên dự Tọa đàm.

Giới thiệu tiềm năng, thế mạnh của tỉnh, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh: Vị trí cửa ngõ kết nối vùng Thủ đô Hà Nội với các tỉnh miền núi phía Bắc và khu vực biên giới Việt Nam - Trung Quốc; nền tảng công nghiệp, hệ thống cơ sở đào tạo cùng hạ tầng giao thông đang được đầu tư, hoàn thiện tạo điều kiện thuận lợi để Thái Nguyên phát triển sản xuất, thương mại và xuất nhập khẩu.

Tọa đàm thu hút nhiều nhà đầu tư, doanh nghiệp hai bên.

Trong 10 tháng năm 2026, Thái Nguyên thu hút thêm trên 8 tỷ USD vốn đầu tư nước ngoài. Tỉnh hiện có 252 dự án FDI với tổng vốn đăng ký trên 19 tỷ USD. Trong đó, các nhà đầu tư Trung Quốc có 90 dự án, tổng vốn đăng ký khoảng 1,9 tỷ USD, tập trung vào các lĩnh vực điện tử, quang học, năng lượng tái tạo, công nghệ cao và công nghiệp hỗ trợ. Đây là nền tảng quan trọng để tỉnh tiếp tục mở rộng hợp tác đầu tư.

Đồng chí Trịnh Xuân Trường đề nghị các đối tác quan tâm đầu tư vào những lĩnh vực như: Thiết kế, phát triển vi mạch, chip bán dẫn; sản xuất, đóng gói, kiểm thử sản phẩm bán dẫn; thiết bị, máy móc, vật liệu phục vụ ngành bán dẫn; linh kiện điện tử, điện tử chính xác, công nghiệp hỗ trợ và logistics. Định hướng hợp tác xuyên suốt là ứng dụng công nghệ xanh, tiết kiệm năng lượng, phát triển sản xuất bền vững.

Đại biểu dự Tọa đàm.

Cùng với đó, tỉnh đang thúc đẩy phối hợp nghiên cứu xây dựng hành lang kinh tế quốc tế Quảng Tây - Cao Bằng - Thái Nguyên - Hà Nội - Hải Phòng - Quảng Ninh, nhằm tăng cường kết nối liên vùng, giao thương, logistics và thu hút đầu tư.

Nhấn mạnh chất lượng môi trường đầu tư, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy khẳng định sức hấp dẫn của địa phương không chỉ được quyết định bởi tiềm năng, lợi thế mà còn phụ thuộc vào hạ tầng, nguồn nhân lực, tính minh bạch, hiệu quả giải quyết thủ tục và khả năng đồng hành của chính quyền.

Thái Nguyên cam kết tiếp tục cải cách thủ tục hành chính, xây dựng chính quyền kiến tạo, phục vụ; tạo môi trường kinh doanh công khai, minh bạch, thuận lợi. Tỉnh cũng đẩy mạnh hoàn thiện hạ tầng khu công nghiệp, giao thông, năng lượng, hạ tầng số, logistics và tăng cường đào tạo nhân lực.

Đại biểu dự Tọa đàm.

Với tinh thần rộng mở, đồng chí mong muốn các doanh nghiệp Trung Quốc xem Thái Nguyên là địa bàn có tiềm năng tham gia sâu vào chuỗi cung ứng, nghiên cứu, đổi mới sáng tạo và phân phối trong khu vực, thế giới.

Thái Nguyên sẵn sàng hợp tác, đồng hành và coi thành công của nhà đầu tư cũng chính là thành công của tỉnh. Đây là cam kết, đồng thời là phương châm hành động nhất quán của cấp ủy, chính quyền địa phương đối với các nhà đầu tư.

Trao đổi tại Tọa đàm, đồng chí Nguyễn Thị Hường, Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Nam Ninh, cho biết hợp tác kinh tế, thương mại giữa Quảng Tây và Việt Nam tiếp tục phát triển. Quảng Tây có lợi thế tiếp giáp Việt Nam cả trên bộ và trên biển, giữ vai trò cửa ngõ kết nối Trung Quốc với ASEAN. Trong đó, thành phố Bách Sắc có nền tảng luyện kim, chế biến nhôm, năng lượng và đang từng bước phát triển lĩnh vực vật liệu điện tử, bán dẫn. Những thế mạnh này có tính bổ trợ với công nghiệp điện tử, chế biến, chế tạo của Thái Nguyên, mở ra cơ hội kết nối chuỗi cung ứng.

Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Nam Ninh sẵn sàng phát huy vai trò cầu nối, phối hợp với các cơ quan, hiệp hội và doanh nghiệp hai bên trao đổi thông tin, kết nối đối tác, hỗ trợ xúc tiến thương mại, đầu tư, thúc đẩy hợp tác giữa hai địa phương.

Đại diện cộng đồng doanh nghiệp Trung Quốc đánh giá cao nền tảng công nghiệp và những cam kết đồng hành của chính quyền tỉnh Thái Nguyên. Theo các doanh nghiệp, khi những tuyến giao thông chiến lược như cao tốc Thái Nguyên - Cao Bằng và Đồng Đăng - Trà Lĩnh hoàn thành, thời gian di chuyển, vận chuyển hàng hóa giữa các khu vực sẽ được rút ngắn, qua đó tối ưu chi phí logistics, tạo thuận lợi cho giao thương và mở rộng không gian hợp tác.

Trong khuôn khổ Tọa đàm, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Trịnh Xuân Trường cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh đã trao đổi, giải đáp các câu hỏi của doanh nghiệp Quảng Tây liên quan đến cơ chế, chính sách ưu đãi đầu tư trong lĩnh vực công nghệ cao, công nghệ bán dẫn, sản phẩm văn hóa ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI); hợp tác chế biến sâu khoáng sản; phát triển điện gió, sản xuất xe điện sử dụng khí hydro và thiết bị phòng cháy, chữa cháy.

Các nhà đầu tư Trung Quốc đang hoạt động tại Thái Nguyên và Tổng Công ty Phát triển đô thị Kinh Bắc cũng giới thiệu tiềm năng, cơ hội hợp tác đầu tư tại các khu công nghiệp đang được triển khai trên địa bàn tỉnh.

Tại chương trình, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Thái Nguyên và Hiệp hội Công nghiệp bán dẫn Quảng Tây ký biên bản ghi nhớ hợp tác, mở thêm kênh kết nối chuyên ngành, thúc đẩy hợp tác giữa hai địa phương và cộng đồng doanh nghiệp trong thời gian tới.