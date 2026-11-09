Thái Nguyên tổ chức thành công diễn tập thực binh xử lý tình huống khủng bố, gây rối an ninh, trật tự

Trung tướng La Công Phương, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo diễn tập Quân khu 1 và đồng chí Trịnh Xuân Trường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban chỉ đạo diễn tập tỉnh, dự và chỉ đạo diễn tập.

Thiếu tướng Trần Xuân Mạnh, Tư lệnh Quân khu, Trưởng Ban Chỉ đạo diễn tập Quân khu 1 dự và chỉ đạo diễn tập. Cùng dự chỉ đạo có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Trung tướng La Công Phương, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo diễn tập Quân khu 1; đồng chí Trịnh Xuân Trường, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo diễn tập tỉnh; cùng các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo diễn tập tỉnh.

Thiếu tướng Trần Xuân Mạnh, Tư lệnh Quân khu, Trưởng ban Chỉ đạo diễn tập Quân khu 1 và các đồng chí Phó Trưởng Ban Chỉ đạo diễn tập tỉnh: Nguyễn Đăng Bình, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Nguyễn Thế Mạnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh dự, chỉ đạo.

Dự diễn tập có đại diện các cơ quan đơn vị, các cục nghiệp vụ của Bộ Công an, Quân khu 1; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Thường trực HĐND; lãnh đạo UBND và đại diện các sở, ban, ngành của tỉnh.

Các lực lượng tham dự diễn tập.

Cuộc diễn tập đặt ra tình huống giả định: Đối tượng khủng bố tấn công hệ thống mạng máy tính của các sở, ngành, UBND cấp xã, chiếm quyền quản trị, đăng tải thông tin giả, kích động tập trung đông người gây rối an ninh, trật tự, bạo loạn; đồng thời xâm nhập địa bàn, chuẩn bị vũ khí, bom mìn, bắt cóc con tin, tiến hành khủng bố, phá hoại.

Tình huống giả định, tập trung đông người gây rối an ninh, trật tự, bạo loạn tại trụ sở UBND tỉnh.

Đây là tình huống phức tạp, có sự kết hợp móc nối giữa các phần tử cơ hội chính trị trong nước và đối tượng phản động, khủng bố từ nước ngoài; giữa tấn công trên không gian mạng với các hoạt động đe dọa trực tiếp đến an ninh, trật tự trên địa bàn.

Do đó, yêu cầu đặt ra đòi hỏi các lực lượng nắm chắc diễn biến, đánh giá đúng tính chất, mức độ, phối hợp triển khai các phương án thống nhất, kịp thời, đúng chức năng, nhiệm vụ và thẩm quyền.

Lực lượng phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ xử lý tình huống giả định.

Lực lượng chức năng khống chế các đối tượng khủng bố, giải thoát con tin thành công.

Tại buổi diễn tập, các lực lượng triển khai các nội dung theo kịch bản, phương án được phê duyệt, bảo đảm phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ trong từng giai đoạn xử lý tình huống. Công tác tổ chức, điều hành, chỉ huy được thực hiện thống nhất. Cán bộ, chiến sĩ và các lực lượng tham gia nêu cao tinh thần trách nhiệm, chấp hành nghiêm mệnh lệnh, quy trình công tác, bảo đảm yêu cầu an toàn trong quá trình thực binh.

Lực lượng chức năng triển khai các mũi tấn công, trấn áp đối tượng khủng bố.

Cuộc diễn tập nhằm tổng kiểm tra khả năng vận hành cơ chế lãnh đạo, chỉ huy, điều hành; năng lực tổ chức thực hiện nhiệm vụ và sự phối hợp giữa các lực lượng khi xuất hiện tình huống phức tạp. Qua đó, đánh giá mức độ phù hợp của phương án với thực tiễn, khả năng chuyển hóa mệnh lệnh chỉ huy thành hành động cụ thể, thống nhất từ bộ phận điều hành đến lực lượng trực tiếp thực hiện nhiệm vụ.

Các đồng chí lãnh đạo Quân khu 1 và lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên tặng quà động viên lực lượng tham gia diễn tập.

Với các tình huống liên quan cả không gian mạng và địa bàn thực tế, diễn tập còn đặt ra yêu cầu gắn kết giữa bảo vệ hoạt động của cơ quan nhà nước với bảo đảm an toàn cho nhân dân. Đây cũng là cơ sở để các đơn vị rà soát, bổ sung phương án, nâng cao năng lực ứng phó, hạn chế nguy cơ bị động trước những diễn biến phức tạp.

Đồng chí Trịnh Xuân Trường, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban chỉ đạo diễn tập tỉnh tặng quà động viên lực lượng tham gia diễn tập.

Thông qua diễn tập nhằm tiếp tục nâng cao nhận thức, tinh thần cảnh giác, khả năng chủ động dự báo, sẵn sàng ứng phó; rèn luyện bản lĩnh, kỹ năng xử lý tình huống, bảo đảm các lực lượng luôn trong trạng thái sẵn sàng chiến đấu, đủ khả năng xử lý kịp thời, hiệu quả mọi tình huống, không để bị động, bất ngờ trước mọi âm mưu, thủ đoạn chống phá, góp phần bảo vệ an ninh, trật tự, giữ vững môi trường ổn định phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.