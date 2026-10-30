Thái Nguyên tổ chức 'Rock Concert' ngay sau concert Quốc gia

Theo Cổng thông tin điện tử tỉnh Thái Nguyên, tại Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy lần thứ 23 diễn ra chiều 29/10, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã thống nhất chủ trương tổ chức chương trình Rock Concert vào tối 2/11/2026.

Chương trình hướng tới tạo sân chơi văn hóa, nghệ thuật lành mạnh, hấp dẫn dành cho thanh niên, sinh viên và công nhân lao động; đồng thời đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa, nâng cao đời sống tinh thần của nhân dân, đặc biệt là giới trẻ.

Sân vận động tỉnh Thái Nguyên - nơi diễn ra các chương trình nghệ thuật lớn. Ảnh: Cổng TT Bộ VHTTDL

Ban Thường vụ Tỉnh ủy giao Đảng ủy UBND tỉnh chuẩn bị các điều kiện tổ chức; Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy thẩm định nội dung, bảo đảm chương trình có chất lượng, đúng định hướng và hiệu quả.

Đối với "Rock Concert" cùng các hoạt động kỷ niệm 195 năm Ngày thành lập tỉnh Thái Nguyên (4/11/1831 - 4/11/2026) và Festival Trà Quốc tế - Thái Nguyên năm 2026, Bí thư Tỉnh ủy Trịnh Xuân Trường yêu cầu các đơn vị chuẩn bị chu đáo, phối hợp chặt chẽ, bảo đảm an ninh trật tự và an toàn cho nghệ sĩ, đại biểu, người dân.

Trước đó, tối 1/11, sân vận động Thái Nguyên sẽ diễn ra concert Quốc gia “Tự hào là người Việt Nam” năm 2026 với chủ đề “Nối vòng tay lớn”. Chương trình quy tụ nhiều nghệ sĩ như Tùng Dương, Noo Phước Thịnh, Hòa Minzy, Võ Hạ Trâm, Lâm Bảo Ngọc, Phạm Anh Khoa, Hương Ly, Tố My, Bảo Trâm Idol...

Đêm diễn dự kiến khép lại bằng màn bắn pháo hoa kéo dài khoảng 8 phút.