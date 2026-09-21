Thái Nguyên tổ chức nhiều hoạt động vui Tết Trung thu năm 2026

Hoạt động vui TếtTrung thu năm 2026 của tỉnh Thái Nguyên với chủ đề "Mùa Trăng Yêu Thương".

Theo kế hoạch, Thái Nguyên sẽ tổ chức các hoạt động vui Tết Trung thu cấp tỉnh năm 2026 với chủ đề “Mùa trăng yêu thương” vào ngày 22/9/2026 (tức ngày 12/8 âm lịch) tại Quảng trường Võ Nguyên Giáp và một số tuyến đường thuộc phường Phan Đình Phùng. Trước đó, phần thi sáng tạo ý tưởng “Đèn Trung thu năm 2026” đã được triển khai theo hình thức bình chọn trực tuyến từ ngày 15/9 đến 17 giờ ngày 21/9/2026 qua Fanpage mạng xã hội Facebook của Cổng Thông tin điện tử tỉnh Thái Nguyên (tại địa chỉ: https://www.facebook.com/ThaiNguyenPortal). Tiếp đó, Ban Tổ chức sẽ tiến hành chấm điểm trực tiếp mô hình đèn của đại diện 31 xã, phường trên địa bàn tỉnh từ 14 giờ 00’ ngày 22/9/2026 tại Quảng trường Võ Nguyên Giáp.

Vào lúc 19 giờ 30’ cùng ngày, tại sân khấu Quảng trường Võ Nguyên Giáp sẽ diễn ra Chương trình “Thái Nguyên vui hội trăng rằm 2026”. Đêm hội hứa hẹn mang đến bầu không khí sôi nổi với màn kết hợp Lân - Trống hội - Thiếu nhi, chương trình nghệ thuật chào mừng.Đặc biệt, điểm nhấn của đêm hội là phần thi diễn diễu rước đèn của các xã, phường. Các mô hình đèn sẽ xuất phát từ Quảng trường Võ Nguyên Giáp, đi qua đường Đội Cấn, đường tròn trung tâm, đường Hoàng Văn Thụ, quay đầu tại nút giao Hoàng Văn Thụ - Chu Văn An - Nguyễn Đình Chiểu và trở về tập kết tại sân khấu chính.

Căn cứ kết quả chấm điểm mô hình và rước đèn trung thu, Ban Tổ chức sẽ trao các nội dung thi mô hình, rước đèn Trung thu và nội dung thi sáng tạo ý tưởng “Đèn Trung thu năm 2026” cho các đơn vị tham gia. Kết thúc chương trình là màn phá cỗ Trung thu cùng các chương trình nghệ thuật đặc sắc hứa hẹn sẽ mang đến một mùa Trung thu ngập tràn yêu thương và trọn vẹn niềm vui.

Với sự chuẩn bị chu đáo và sự tham gia tích cực từ các đơn vị, địa phương, chương trình “Thái Nguyên vui hội trăng rằm 2026” hứa hẹn sẽ để lại những ấn tượng sâu sắc, lan tỏa tinh thần “Mùa trăng yêu thương” đến với mọi người, mọi nhà tạo động lực để các em bước vào năm học mới với nhiều niềm vui và phấn khởi.