Ngày hội có quy mô cấp tỉnh, với sự tham gia của các ca sĩ, diễn viên, nghệ nhân, diễn viên và vận động viên quần chúng thuộc các dân tộc đang sinh sống, học tập, làm việc trên địa bàn tỉnh.

Chương trình khai mạc diễn ra lúc 20 giờ ngày 23-11, tại sân khấu Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam, với các tiết mục nghệ thuật chào mừng, giới thiệu trích đoạn lễ hội, nghi thức sinh hoạt văn hóa truyền thống và trình diễn các loại hình di sản văn hóa phi vật thể quốc gia như: hát Then, Lượn Slương, Lượn Cọi, hát Sli, hát Soọng Cô, hát Sấng Cọ, múa Tắc Xình, múa khèn, múa bát... Cùng với đó là hoạt động trình diễn trang phục truyền thống các dân tộc.

Trong khuôn khổ Ngày hội, không gian trưng bày, giới thiệu văn hóa các dân tộc và trải nghiệm văn hóa được tổ chức từ 12 giờ ngày 23-11 đến 22 giờ ngày 24-11. Người dân và du khách có thể tìm hiểu về văn hóa, trang phục, nhạc cụ, ẩm thực; trải nghiệm mặc trang phục dân tộc, chụp ảnh và tham gia các trò chơi dân gian.

Ngày 24-11, tại sân khấu Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam sẽ diễn ra hai chương trình trình diễn di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, giới thiệu trích đoạn lễ hội, nghi thức sinh hoạt văn hóa truyền thống và trang phục các dân tộc, vào buổi sáng (từ 9 đến 10 giờ) và buổi chiều (từ 15 đến 16 giờ).

Cùng ngày, Giải thi đấu các môn thể thao truyền thống của các dân tộc được tổ chức tại Quảng trường Võ Nguyên Giáp, phường Phan Đình Phùng, với các nội dung đẩy gậy (nam, nữ), kéo co nam, nữ phối hợp và trò chơi đi cà kheo. Chương trình nghệ thuật và bế mạc Ngày hội diễn ra lúc 20 giờ ngày 24-11 tại Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam.

Bên cạnh các hoạt động cấp tỉnh, trong tháng 11-2026, Đoàn Nghệ thuật các dân tộc tỉnh Thái Nguyên dự kiến tổ chức từ 5 đến 10 buổi biểu diễn nghệ thuật phục vụ Nhân dân tại các xã, phường.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cũng phát động các hoạt động trải nghiệm văn hóa truyền thống tại cơ sở lưu trú, điểm du lịch cộng đồng; khuyến khích tổ chức thưởng trà, mặc trang phục dân tộc, trò chơi dân gian, trình diễn văn nghệ và trưng bày sản phẩm thủ công mỹ nghệ.

Các hoạt động được triển khai nhằm tuyên truyền, tôn vinh, giới thiệu và phát huy giá trị di sản, bản sắc văn hóa các dân tộc; tạo điều kiện để Nhân dân tham gia sáng tạo, bảo tồn và thụ hưởng các giá trị văn hóa.