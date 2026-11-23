Hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11), tỉnh Thái Nguyên tổ chức chuỗi hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể thao và trải nghiệm văn hóa truyền thống trong tháng 10 và tháng 11/2026. Đây là dịp tôn vinh những giá trị văn hóa đặc sắc của các dân tộc, tạo không gian giao lưu, kết nối cộng đồng và lan tỏa di sản văn hóa trong đời sống.

Theo Kế hoạch số 455/KH-UBND ngày 9/10/2026 của UBND tỉnh và Kế hoạch số 283/KH-SVHTTDL ngày 12/10/2026 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, trọng tâm của chuỗi hoạt động là Ngày hội văn hóa các dân tộc tỉnh Thái Nguyên, diễn ra từ ngày 23 đến 24/11/2026 tại Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam.

Đa dạng hoạt động nghệ thuật, trình diễn di sản và trải nghiệm văn hóa

Mở đầu Ngày hội là chương trình nghệ thuật chào mừng và khai mạc, dự kiến diễn ra lúc 20h ngày 23/11. Chương trình giới thiệu các trích đoạn lễ hội, nghi thức sinh hoạt văn hóa truyền thống, trình diễn trang phục dân tộc cùng nhiều loại hình nghệ thuật đặc sắc như hát Then, Lượn Slương, Lượn Cọi, hát Sli, hát Pá Dung, hát Soọng Cô, hát Sấng Cọ, múa Tắc Xình, múa khèn, múa bát…

Cùng với hoạt động nghệ thuật, không gian trưng bày, giới thiệu văn hóa các dân tộc được tổ chức tại Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam từ 12h ngày 23/11 đến 22h ngày 24/11. Tại đây, người dân và du khách có cơ hội tìm hiểu về trang phục, nhạc cụ, ẩm thực truyền thống; trải nghiệm mặc trang phục dân tộc, chụp ảnh và tham gia các trò chơi dân gian.

Trong ngày 24/11, các hoạt động trình diễn di sản văn hóa phi vật thể quốc gia tiếp tục được tổ chức, tập trung giới thiệu những trích đoạn lễ hội, nghi thức sinh hoạt văn hóa và trang phục truyền thống của các dân tộc. Chương trình dự kiến diễn ra trong hai khung giờ, từ 9h đến 10h và từ 15h đến 16h tại sân khấu Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam.

Bên cạnh các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, Ngày hội còn tạo không gian giao lưu thông qua các môn thể thao truyền thống. Giải thi đấu được tổ chức ngày 24/11 tại Quảng trường Võ Nguyên Giáp, phường Phan Đình Phùng, với các nội dung đẩy gậy nam, nữ; kéo co nam nữ phối hợp và trò chơi đi cà kheo.

Khép lại Ngày hội là chương trình nghệ thuật và bế mạc diễn ra lúc 20h ngày 24/11 tại Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam. Chương trình tiếp tục giới thiệu những nét đặc sắc trong kho tàng di sản văn hóa các dân tộc.

Lan tỏa giá trị văn hóa từ cơ sở đến các điểm du lịch

Không chỉ tập trung tại các địa điểm tổ chức Ngày hội, tỉnh Thái Nguyên còn triển khai nhiều hoạt động hưởng ứng trên địa bàn nhằm đưa văn hóa truyền thống đến gần hơn với người dân và du khách.

Trong tháng 11/2026, tỉnh dự kiến tổ chức từ 5 đến 10 buổi biểu diễn nghệ thuật phục vụ Nhân dân tại các xã, phường. Đồng thời, khuyến khích các cơ sở lưu trú, điểm du lịch cộng đồng xây dựng không gian trải nghiệm văn hóa truyền thống với các hoạt động như thưởng trà, mặc trang phục dân tộc, tham gia trò chơi dân gian, biểu diễn văn nghệ, trưng bày sản phẩm thủ công mỹ nghệ và quảng bá các điểm đến văn hóa, du lịch.

Phong trào thể dục thể thao quần chúng cũng được phát động trong tháng 10 và tháng 11/2026, gắn với hoạt động biểu diễn võ cổ truyền Việt Nam và thi đấu các môn thể thao dân tộc. Qua đó, góp phần tạo không khí hưởng ứng rộng khắp, khuyến khích người dân tham gia các hoạt động văn hóa, thể thao tại địa phương.

Cùng với các hoạt động trực tiếp, công tác tuyên truyền được đẩy mạnh trên nhiều nền tảng. Tỉnh chú trọng sản xuất các sản phẩm báo chí số, giới thiệu giá trị di sản văn hóa và hình ảnh con người Thái Nguyên, với cao điểm truyền thông trong tháng 11/2026.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên là cơ quan triển khai kế hoạch, phân công các phòng chuyên môn, đơn vị sự nghiệp trực thuộc chủ trì tham mưu, thực hiện từng nội dung; đồng thời phối hợp với các sở, ngành, địa phương và đơn vị liên quan để tổ chức các hoạt động.

Với chuỗi hoạt động đa dạng, Ngày hội văn hóa các dân tộc tỉnh Thái Nguyên hướng tới tạo không gian giao lưu, trải nghiệm, tôn vinh những giá trị văn hóa truyền thống; khẳng định vai trò của Nhân dân trong sáng tạo, bảo tồn và trao truyền di sản. Đây cũng là dịp góp phần nâng cao đời sống tinh thần, quảng bá tiềm năng văn hóa, du lịch và hình ảnh một Thái Nguyên giàu bản sắc đến đông đảo Nhân dân và du khách.