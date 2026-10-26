Thái Nguyên tổ chức lễ truy điệu, an táng liệt sĩ Lê Tước sau gần 80 năm tìm kiếm

Ngày 26.10, tại phường Linh Sơn (Thái Nguyên), lễ đón nhận, truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ Lê Tước được tổ chức trang trọng với sự tham dự của đại diện chính quyền, nhân dân và thân nhân gia đình.

Liệt sĩ Lê Tước (SN 1929, quê xã Đức Giang, huyện Hoài Đức, tỉnh Hà Sơn Bình, nay là xã Hoài Đức, TP. Hà Nội), nhập ngũ tháng 10.1945 và công tác tại Báo Cứu quốc, nay là Báo Đại đoàn kết.

Trong những năm đầu kháng chiến chống thực dân Pháp, người chiến sĩ trẻ cùng đồng đội vượt qua nhiều gian khó, thực hiện nhiệm vụ phục vụ cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc và được Nhà nước, Quân đội trao tặng Huân chương Kháng chiến cùng nhiều bằng khen.

Đảng bộ, chính quyền, nhân dân phường Linh Sơn (Thái Nguyên) cùng thân nhân gia đình tổ chức lễ đón nhận, truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ Lê Tước sau gần 80 năm nằm lại chiến trường xưa

Tháng 12.1947, tại vùng Phủ Thông (Bắc Kạn), nay thuộc khu vực thôn Thạch Ngõa, xã Thượng Minh (Thái Nguyên), liệt sĩ Lê Tước hy sinh khi mới 18 tuổi.

Gần tám thập kỷ trôi qua, nơi người chiến sĩ ngã xuống vẫn lưu giữ dấu tích của một thời chiến trận. Đến ngày 21.10, các lực lượng chức năng tổ chức tìm kiếm, quy tập hài cốt tại thôn Thạch Ngõa theo kế hoạch.

Hoạt động được triển khai trong khuôn khổ “Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ” với sự phối hợp của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thái Nguyên, lực lượng quân sự, dân quân xã Thượng Minh và các cơ quan liên quan.

Quá trình tìm kiếm ghi nhận những mảnh xương nhỏ cùng mẫu đất có dấu hiệu bất thường tại khu vực nghi là nơi an táng liệt sĩ Lê Tước, mở ra cơ sở để các lực lượng chuyên môn tiếp tục thực hiện những bước xác minh theo quy định.

Ban Chỉ đạo về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tỉnh Thái Nguyên phối hợp với các cơ quan chuyên môn, chính quyền địa phương tiến hành cất bốc và lấy mẫu sinh phẩm phục vụ giám định ADN.

Lễ truy điệu, an táng diễn ra tại Nghĩa trang liệt sĩ Dốc Lim, hoàn thành hành trình đưa người đã hy sinh trở về nơi an nghỉ

Sau quá trình tìm kiếm, hài cốt liệt sĩ được đưa khỏi nơi an táng ban đầu, bàn giao cho gia đình đón nhận và tổ chức lễ truy điệu, an táng tại Nghĩa trang liệt sĩ Dốc Lim, hoàn thành hành trình đưa người đã hy sinh trở về nơi an nghỉ.

Tại buổi lễ, các đại biểu, thân nhân cùng cán bộ, đảng viên và nhân dân thành kính dâng hương, dành phút tưởng niệm người chiến sĩ đã hiến dâng tuổi trẻ cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc.

Lễ truy điệu, an táng không chỉ là nghi thức tiễn đưa người đã khuất mà còn thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa, gìn giữ ký ức lịch sử và nhắc nhở các thế hệ hôm nay về giá trị của hòa bình, độc lập.