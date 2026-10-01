Thái Nguyên tổ chức cuộc thi trực tuyến về phòng, chống tảo hôn

Học sinh Trường Phổ thông dân tộc Nội trú Ba Bể trả lời câu hỏi tại Hội thi tìm hiểu pháp luật về hôn nhân và gia đình.

Cuộc thi nhằm tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về hôn nhân và gia đình; nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và nhân dân, nhất là thanh niên, vị thành niên, cha mẹ và người có uy tín trong cộng đồng về phòng, chống tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống.

Nội dung tập trung vào các quy định về độ tuổi, điều kiện kết hôn, quyền và nghĩa vụ của các bên trong quan hệ hôn nhân, gia đình; kiến thức về tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống; trách nhiệm của cá nhân, gia đình, cộng đồng, cơ quan, tổ chức và các hành vi bị nghiêm cấm, chế tài xử lý theo quy định.

Cuộc thi được tổ chức trực tuyến trên Trang thông tin điện tử Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh Thái Nguyên và Cổng thông tin điện tử Phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh. Thí sinh đăng ký, đăng nhập và trả lời 15 câu hỏi trắc nghiệm cùng 1 câu dự đoán số người trả lời đúng toàn bộ câu hỏi trong thời gian tối đa 15 phút/lượt. Mỗi thí sinh được thi tối đa 6 lượt.

Cuộc thi diễn ra từ ngày 5 đến hết ngày 25/10/2026. Tổng kết, trao giải dự kiến tổ chức trong Tuần lễ hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam, vào tuần đầu tháng 11-2026.