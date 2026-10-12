Thái Nguyên: Tìm thông tin liên quan vụ tai nạn giao thông trên Quốc lộ 37

Ngày 3/10, Phòng CSGT, Công an tỉnh Thái Nguyên ra Thông báo số 3507/TB-PC08 về việc tìm người và phương tiện liên quan đến vụ tai nạn giao thông xảy ra trên quốc lộ 37. Theo thông báo này, vào khoảng 14h25’ ngày 15/09/2026 tại km 108+700 quốc lộ 37 thuộc địa phận xóm Thuần Pháp, xã Điềm Thụy, tỉnh Thái Nguyên (đoạn qua đường tròn Điềm Thụy) xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa xe ô tô con nhãn hiệu VINFAST VF5, màu sơn trắng, biển số 20B-143.88 (T) do anh Dương Văn T., sinh năm 1988, trú tại xóm Thuần Pháp, xã Điềm Thụy, tỉnh Thái Nguyên điều khiển đi hướng Bắc Ninh - Thái Nguyên va chạm với xe đạp thô sơ đi cùng chiều phía trước do một người phụ nữ (mặc quần, áo tối màu, đầu đội nón trắng) chưa rõ thông tin người điều khiển.

Hiện trường vụ tai nạn giao thông (Ảnh: Phòng CSGT, Công an tỉnh Thái Nguyên)

Để phục vụ cho việc điều tra, giải quyết vụ tai nạn giao thông đúng quy định pháp luật, Phòng CSGT, Công an tỉnh Thái Nguyên thông báo đến Công an các đơn vị, địa phương, tổ chức, cá nhân biết để phối hợp truy tìm hoặc cung cấp thông tin về người điều khiển và xe đạp thô sơ nêu trên.

Người và phương tiện liên quan tại cơ quan chức năng (Ảnh: Phòng CSGT, Công an tỉnh Thái Nguyên)

Mọi thông tin liên quan gửi về Đội CSGT đường bộ, Phòng CSGT, Công an tỉnh Thái Nguyên theo địa chỉ xóm La Sơn 2, xã Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên (trụ sở Công an huyện Phú Bình cũ). Số điện thoại: 0208.3656122 hoặc liên hệ trực tiếp cán bộ thụ lý hồ sơ (đồng chí Đại úy Vũ Văn Hiện, qua số điện thoại 0981.251.789) để được tiếp nhận giải quyết theo quy định của pháp luật.