Thái Nguyên tìm thấy một hài cốt liệt sĩ hy sinh từ thời kỳ kháng chiến chống Pháp

Lực lượng chức năng khai quật, tìm kiếm hài cốt liệt sĩ Lê Tước. (Ảnh: DUY ĐỨC)

Liệt sĩ Lê Tước sinh năm 1929, quê quán xã Đức Giang, huyện Hoài Đức, tỉnh Hà Sơn Bình, nay là xã Hoài Đức, thành phố Hà Nội. Lúc hy sinh, đồng chí là nhân viên Báo Cứu quốc.

Theo hồ sơ, đồng chí hy sinh tháng 12/1947, do bị thực dân Pháp bắt và sát hại tại vùng Phủ Thông, tỉnh Bắc Kạn, nay thuộc thôn Thạch Ngõa, xã Thượng Minh, tỉnh Thái Nguyên.

Sau khi xác minh thông tin, khảo sát thực địa, khi đủ điều kiện, lực lượng chức năng tỉnh Thái Nguyên đã bắt đầu tiến hành tìm kiếm, khai quật từ ngày 21/10.

Sau khi phát hiện hài cốt liệt sĩ, các lực lượng tiến hành bảo vệ hiện trường, thu thập thông tin, xác minh danh tính và thực hiện các thủ tục theo quy định, bảo đảm sự trang nghiêm, thể hiện lòng thành kính đối với người đã hy sinh vì Tổ quốc.

Việc tìm thấy hài cốt liệt sĩ Lê Tước thể hiện trách nhiệm, tình cảm và lòng biết ơn sâu sắc của cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang cùng cấp ủy, chính quyền và nhân dân địa phương đối với những người đã anh dũng hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc; qua đó, góp phần thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội, đáp ứng nguyện vọng của thân nhân gia đình liệt sĩ, lan tỏa đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc.

Dự kiến Lễ truy điệu liệt sĩ Lê Tước sẽ được tổ chức vào ngày 26/10 và an táng tại nghĩa trang Dốc Lim, tỉnh Thái Nguyên.