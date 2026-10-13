Thái Nguyên tìm dư địa tăng trưởng từ chuỗi cung ứng nội địa

Tốc độ tăng trưởng GRDP đạt 11,24% trong 9 tháng năm 2026 đặt ra yêu cầu mới với kinh tế Thái Nguyên, đặc biệt là khả năng chuyển dòng vốn đầu tư thành cơ hội sản xuất, kinh doanh cho doanh nghiệp trong nước.

Các nhà máy FDI tạo ra nhu cầu lớn về linh kiện, bao bì, logistics và dịch vụ công nghiệp, nhưng để tham gia chuỗi cung ứng, doanh nghiệp nội địa cần đáp ứng tiêu chuẩn chất lượng, tiến độ giao hàng và năng lực quản trị.

Thông tin từ Phó Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam Đặng Việt Bách, Thái Nguyên cần mở rộng cơ hội để doanh nghiệp Việt trở thành nhà cung cấp, đối tác của các tập đoàn lớn, từng bước tham gia những công đoạn có giá trị gia tăng cao.

Thái Nguyên có tốc độ tăng trưởng GRDP đạt 11,24% trong 9 tháng năm 2026

Cơ khí, bao bì, logistics và dịch vụ công nghiệp được xác định là những lĩnh vực có thể ưu tiên kết nối, tạo nền tảng để doanh nghiệp trong nước nâng năng lực sản xuất và tiếp cận các ngành công nghệ cao hơn.

Để hiện thực hóa định hướng này, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên Trần Văn Hậu xác định doanh nghiệp lớn giữ vai trò dẫn dắt, tạo điều kiện để doanh nghiệp nhỏ và vừa tham gia chuỗi cung ứng từ nguyên liệu, sản xuất đến logistics và tiêu thụ.

Đến năm 2030, Thái Nguyên đặt mục tiêu có từ 36.000 doanh nghiệp trở lên, khu vực kinh tế tư nhân đóng góp 50 - 55% GRDP, đi cùng yêu cầu cải thiện môi trường đầu tư và tháo gỡ vướng mắc về thủ tục, đất đai, vốn, nhân lực.

Bên cạnh liên kết công nghiệp, tỉnh định hướng phát triển khu công nghiệp sinh thái, mô hình sản xuất tuần hoàn, khuyến khích doanh nghiệp tái sử dụng nguồn nước, tiết kiệm năng lượng và giảm chất thải trong hoạt động sản xuất.

Các lĩnh vực như cơ khí, bao bì, logistics và dịch vụ công nghiệp có thể được ưu tiên trong giai đoạn đầu, trước khi mở rộng sang những ngành có hàm lượng công nghệ cao hơn

Trong lĩnh vực nông nghiệp và dược liệu, Thái Nguyên hướng tới các mô hình hữu cơ, tuần hoàn gắn với yêu cầu bảo tồn tài nguyên và nâng cao giá trị sản phẩm, mở rộng hướng phát triển cho khu vực kinh tế tư nhân.

Với sản phẩm trà Thái Nguyên, yêu cầu xây dựng thương hiệu gắn với vùng trồng, nguồn gốc và trải nghiệm người tiêu dùng được đặt ra bên cạnh việc đổi mới tư duy kinh doanh, nâng cao năng lực quản trị của doanh nghiệp.

Việc hợp tác giữa các doanh nghiệp cũng được nhấn mạnh theo hướng phát huy thế mạnh của từng đơn vị, mở rộng thị trường và nâng cao sức cạnh tranh thay vì hoạt động đơn lẻ.

Để các kiến nghị của doanh nghiệp được xử lý cụ thể, lãnh đạo UBND tỉnh Thái Nguyên yêu cầu các sở, ngành tổng hợp, phân loại nội dung, xác định cơ quan chủ trì, trách nhiệm phối hợp và thời hạn giải quyết.

Những vấn đề đã rõ quy định cần được xử lý kịp thời, các nội dung liên ngành, liên vùng hoặc vượt thẩm quyền địa phương sẽ được tổng hợp, chuyển tải trong khuôn khổ VPSF 2026.