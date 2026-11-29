Lãnh đạo UBND phường Bắc Kạn tiếp công dân định kỳ.

Công tác tiếp công dân định kỳ, đột xuất của lãnh đạo UBND tỉnh được thực hiện đúng quy định, bảo đảm trách nhiệm, kịp thời nắm bắt tình hình và chỉ đạo xử lý các vụ việc phát sinh.

Chủ tịch UBND tỉnh đã thực hiện 11 ngày tiếp công dân định kỳ, với 25 lượt/38 người/25 vụ việc, trong đó 16 lượt/19 người/16 vụ việc được thực hiện kết hợp giữa tiếp trực tiếp và tiếp trực tuyến. Phó Chủ tịch UBND tỉnh tiếp công dân đột xuất 3 lượt/18 người/3 vụ việc.

Qua công tác tiếp công dân, các cấp, các ngành đã kịp thời hướng dẫn công dân thực hiện quyền khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh theo quy định; đồng thời chỉ đạo kiểm tra, đôn đốc, tập trung giải quyết các vụ việc thuộc thẩm quyền, nhất là các vụ việc đông người, phức tạp, kéo dài, góp phần giữ vững ổn định tình hình trên địa bàn.

Cùng với tiếp công dân, các cơ quan, đơn vị, địa phương đã quan tâm bố trí địa điểm phục vụ tiếp công dân thuận tiện, đầu tư cơ sở vật chất, bảo đảm điều kiện tiếp nhận, xử lý khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân.

Việc triển khai tiếp công dân trực tuyến trên môi trường số được thực hiện phù hợp với điều kiện thực tế, góp phần nâng cao hiệu quả phối hợp, tiết kiệm thời gian, chi phí và tạo thuận lợi cho tổ chức, cá nhân.