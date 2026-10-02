Thái Nguyên: Tích cực kết nối cung - cầu sản phẩm OCOP

Các cấp, ngành chức năng của tỉnh Thái Nguyên tích cực hỗ trợ các chủ thể quảng bá, kết nối, tiêu thụ sản phẩm OCOP trên các nền tảng số.

Toàn tỉnh hiện có 598 sản phẩm OCOP được đánh giá, phân hạng (lũy kế), trong đó có 13 sản phẩm OCOP 5 sao, 111 sản phẩm OCOP 4 sao và 474 sản phẩm OCOP 3 sao.

Nhằm khuyến khích các chủ thể tích cực phát triển sản phẩm OCOP, tỉnh Thái Nguyên luôn có các cơ chế, chính sách hỗ trợ hộ dân, doanh nghiệp, hợp tác xã. Đặc biệt, trong 3 ngày (từ 16 đến 18-10), Thái Nguyên sẽ tổ chức Ngày hội kết nối cung - cầu sản phẩm OCOP tỉnh Thái Nguyên năm 2026 với nhiều hoạt động phong phú.

Cụ thể như: Trưng bày, giới thiệu và quảng bá sản phẩm OCOP; tổ chức Hội thảo phát triển sản phẩm OCOP tỉnh Thái Nguyên “Khơi nguồn bản địa - Nâng tầm giá trị”; truyền thông, quảng bá, giới thiệu các sản phẩm OCOP trên các nền tảng số; ký kết hợp tác và thi phát triển sản phẩm OCOP cấp tỉnh với chủ đề "Tinh hoa Trà Thái Nguyên - Sáng tạo sản phẩm OCOP, vươn tầm giá trị".

Ngày hội kết nối cung - cầu sản phẩm OCOP là dịp để tôn vinh, quảng bá các sản phẩm OCOP tiêu biểu, nông nghiệp đặc trưng, sản phẩm làng nghề, sản phẩm quà tặng của tỉnh Thái Nguyên; khuyến khích các chủ thể OCOP nâng cao chất lượng, đổi mới sáng tạo, hoàn thiện mẫu mã, bao bì, xây dựng thương hiệu và phát triển sản phẩm gắn với lợi thế, giá trị văn hóa và điều kiện thực tế của địa phương.

Đồng thời, tạo môi trường để các chủ thể OCOP, doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, cơ sở sản xuất, nhà phân phối, hệ thống bán lẻ, sàn thương mại điện tử và các tổ chức xúc tiến thương mại gặp gỡ, trao đổi, tìm kiếm đối tác, kết nối cung - cầu, mở rộng thị trường và thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm.