Ngày 20.11, UBND tỉnh Thái Nguyên tổ chức Hội nghị đánh giá tiến độ thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2026 theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến với 92 xã, phường do Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Văn Lượng và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nông Quang Nhất đồng chủ trì.

Theo kế hoạch, tổng vốn thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2026 được giao cho các xã, phường là 1.782 tỉ đồng, song đến ngày 15.11, tổng số vốn giải ngân mới đạt 613 tỉ đồng, tương đương 34,4% kế hoạch.

Toàn cảnh Hội nghị tại điểm cầu UBND tỉnh

Trong đó, các địa phương như Vạn Xuân đạt tỉ lệ giải ngân 98,3%, Trung Thành đạt 97%, Tích Lương đạt 96%, Phan Đình Phùng đạt 93,1% và Vĩnh Thông đạt 84,1%.

Bốn địa phương khác cũng được biểu dương với kết quả giải ngân vượt 70% gồm: Bắc Kạn đạt 73,4%, Đại Phúc đạt 73,17%, Điềm Thụy đạt 72,89% và Tân Thành đạt 70,7%.

Đối với các địa phương như Nam Hòa, Hợp Thành, Tân Cương, Phượng Tiến, Quang Sơn, Trung Hội, Thượng Minh, Bằng Vân và Vô Tranh có tỉ lệ giải ngân chưa cao, cần tập trung khắc phục để bảo đảm tiến độ thực hiện các chương trình.

Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường báo cáo tại Hội nghị

Bên cạnh nhiệm vụ giải ngân vốn, công tác xây dựng nông thôn mới tiếp tục được đặt ra, trong 15 xã phấn đấu đạt chuẩn trong năm 2026, nhiều địa phương đã hoàn thành 45/47 chỉ tiêu theo bộ tiêu chí.

Đối với công tác giảm nghèo, tỉ lệ hộ nghèo toàn tỉnh giảm 1,72% so với cuối năm 2025, đạt và vượt chỉ tiêu được giao tạo thêm cơ sở để triển khai các nhiệm vụ an sinh và phát triển tại địa phương.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nông Quang Nhất đề nghị Sở Dân tộc và Tôn giáo tăng cường kiểm tra, rà soát, tổng hợp và báo cáo UBND tỉnh hàng tuần về tiến độ giải ngân các chương trình.

Đặc biệt là nguồn vốn thuộc Chương trình chăm sóc sức khỏe, dân số, phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, Sở Y tế ban hành hướng dẫn cụ thể để các địa phương có cơ sở triển khai thực hiện ngay.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Văn Lượng biểu dương các địa phương có tỷ lệ giải ngân trên 70%

Phát biểu chỉ đạo, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Văn Lượng biểu dương các địa phương có tỷ lệ giải ngân trên 70% đồng thời nhấn mạnh yêu cầu đẩy nhanh tiến độ giải ngân các nguồn vốn chương trình Mục tiêu quốc gia nhằm phát huy hiệu quả nguồn lực, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống người dân.

Ngoài ra, yêu cầu Chủ tịch UBND các địa phương trực tiếp chịu trách nhiệm về tiến độ giải ngân vốn Chương trình mục tiêu quốc gia, coi đây là một trong những tiêu chí đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ năm 2026.

Lãnh đạo UBND tỉnh cũng đề nghị các địa phương quyết liệt đẩy nhanh giải ngân, bảo đảm chất lượng và hiệu quả thực chất của các chương trình.

Các sở, ngành được giao khẩn trương phối hợp, hướng dẫn và tháo gỡ khó khăn cho các địa phương, tập trung hỗ trợ 15 xã hoàn thiện tiêu chí, hồ sơ minh chứng đạt chuẩn nông thôn mới năm 2026, đẩy mạnh các chương trình về văn hóa, giảm nghèo, giáo dục và đào tạo.