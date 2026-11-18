Ngày 18.11, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên Dương Văn Lượng dẫn đầu Đoàn công tác kiểm tra việc thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia tại hai xã Nghĩa Tá và Định Hóa.

Nội dung kiểm tra gồm Chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển văn hóa và Chương trình xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Đoàn công tác khảo sát tiến độ xây dựng Nhà văn hóa xóm Thành Công, xã Nghĩa Tá

Tại xã Nghĩa Tá, Đoàn công tác khảo sát tiến độ xây dựng Nhà văn hóa xóm Thành Công và dự án tu bổ, tôn tạo Di tích lịch sử Nà Pậu, nơi gắn với thời gian Chủ tịch Hồ Chí Minh từng ở và làm việc.

Theo đó, Nhà văn hóa xóm Thành Công là một trong 12 công trình được đầu tư cải tạo, nâng cấp trang thiết bị từ nguồn vốn của Chương trình với tổng kinh phí hơn 19 tỉ đồng.

Theo báo cáo của địa phương, cả 12 công trình hiện đang trong quá trình thi công, riêng Nhà văn hóa xóm Thành Công đã hoàn thành phần tường hội trường, đạt khoảng 55% khối lượng xây dựng.

Cùng với đó, trong năm 2026, xã cũng triển khai xóa 107 nhà tạm, nhà dột nát cho người dân, đến thời điểm kiểm tra đã hoàn thành 58 căn nhà.

Hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng Trung ương Đảng, Chính phủ về ATK, địa phương triển khai 5 dự án thuộc lĩnh vực giao thông, trường học và bãi đỗ xe tại các khu di tích.

Với tổng mức đầu tư gần 88 tỉ đồng, trong đó 2 công trình đã được khởi công, các dự án góp phần phục vụ nhu cầu dân sinh và hoàn thiện hạ tầng tại địa phương.

Tại xã Định Hóa, tổng kế hoạch vốn năm 2026 dành cho hai chương trình mục tiêu quốc gia là hơn 15 tỉ đồng. Đến giữa tháng 11, xã đã giải ngân trên 9 tỉ đồng, đạt 61% kế hoạch.

Từ nguồn vốn phát triển văn hóa, xã triển khai sửa chữa, nâng cấp các thiết chế văn hóa, thể thao tại các xóm. Việc lắp đặt thiết bị tập luyện thể thao đến nay cơ bản hoàn thành tại 10 xóm.

Bên cạnh đó, địa phương đang đầu tư 7 công trình giao thông với tổng kinh phí hơn 9,3 tỉ đồng, bao gồm 5 công trình được hỗ trợ 2.000 tấn xi măng để triển khai xây dựng.

Đồng thời, địa phương chú trọng phát triển sản xuất nông nghiệp thông qua xây dựng vùng chè tập trung đạt tiêu chuẩn VietGAP theo mô hình tưới tự động và lắp đặt hệ thống chiếu sáng.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên Dương Văn Lượng phát biểu kết luận tại buổi làm việc với xã Định Hoá

Qua kiểm tra thực tế, lãnh đạo tỉnh yêu cầu hai địa phương ưu tiên lựa chọn những công trình, dự án đáp ứng nhu cầu thiết thực của người dân, bảo đảm khả năng khai thác và phát huy hiệu quả lâu dài.

Các sở, ngành liên quan tiếp tục hỗ trợ, hướng dẫn và tháo gỡ khó khăn cho địa phương, bảo đảm triển khai hiệu quả các chương trình, nâng cao đời sống người dân vùng ATK.

Đối với xã Nghĩa Tá, lãnh đạo ghi nhận những nỗ lực của cấp ủy, chính quyền và nhân dân trong thực hiện các nhiệm vụ được giao.

Đồng thời, địa phương cần đẩy nhanh thi công bảo đảm chất lượng công trình, giải ngân vốn đúng tiến độ, hoàn thành mục tiêu xóa nhà tạm và khai thác hiệu quả sau đầu tư.

Với xã Định Hóa, lãnh đạo biểu dương tập thể lãnh đạo địa phương có kinh nghiệm, nắm vững quy trình thực hiện nhiệm vụ, triển khai tốt công tác chuyên môn và kiểm soát các dự án trên địa bàn.

Lãnh đạo đề nghị xã tiếp tục phát huy kết quả đạt được, tăng cường đôn đốc các đơn vị liên quan, tập trung tháo gỡ khó khăn để đẩy nhanh tiến độ giải ngân nguồn vốn được giao.