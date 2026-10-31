Thái Nguyên thúc đẩy kết nối, phát triển kinh tế trà toàn cầu

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên Nguyễn Thị Loan phát biểu. Ảnh: Trần Trang/TTXVN

Với sự tham gia của đại diện các bộ, ngành Trung ương, cơ quan quản lý, tổ chức quốc tế, chuyên gia, doanh nghiệp và đối tác trong, ngoài nước, Diễn đàn trao đổi giải pháp phát huy di sản trà, ứng dụng khoa học công nghệ, mở rộng thị trường và kết nối nguồn lực nhằm nâng cao vị thế trà Việt Nam trên thị trường toàn cầu.

Phát biểu khai mạc, bà Nguyễn Thị Loan, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên nhấn mạnh, diễn đàn hướng tới mục tiêu định vị Thái Nguyên trở thành một trong những trung tâm sản xuất, chế biến, văn hóa và kinh tế trà uy tín của Việt Nam. Bà Nguyễn Thị Loan khẳng định, Thái Nguyên cam kết tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất về chính sách, môi trường đầu tư và hạ tầng kỹ thuật phù hợp với luật pháp Việt Nam và luật pháp quốc tế; luôn mở rộng cửa chào đón các nhà đầu tư, các tổ chức và doanh nghiệp quốc tế đến hợp tác, chia sẻ tri thức và cùng phát triển.

Diễn đàn hướng tới bốn mục tiêu: quảng bá, nâng tầm thương hiệu trà Thái Nguyên và chè Việt Nam; kết nối cơ quan quản lý, chuyên gia, doanh nghiệp, hợp tác xã, nhà đầu tư để chia sẻ kinh nghiệm, chuyển giao công nghệ; xúc tiến thương mại, mở rộng xuất khẩu, thu hút đầu tư vào chế biến sâu, logistics, thương mại điện tử, du lịch trà; hình thành liên kết chuỗi giá trị thông qua các thỏa thuận tiêu thụ, chuyển giao công nghệ và đầu tư.

Ông Steve Bùi, Chủ tịch Hội đồng Doanh nghiệp Việt Trung tham luận. Ảnh: Trần Trang/TTXVN

Tại diễn đàn, các diễn giả đã chia sẻ kinh nghiệm phát triển ngành trà từ những quốc gia có truyền thống lâu đời. Ông Tetsuo Ohashi, Nghệ nhân đời thứ 16 của một doanh nghiệp ở Nhật Bản có truyền thống hơn 500 năm trong lĩnh vực trà đã mang đến diễn đàn tham luận “Từ Kawane đến Thái Nguyên: Hành trình đổi mới và tương lai của trà Việt”. Từ kinh nghiệm Nhật Bản, ông cho rằng lộ trình đưa trà Thái Nguyên ra thế giới cần dựa trên giá trị truyền thống, khả năng đổi mới, thích ứng và kết nối với thị trường. Khi kinh nghiệm được sẻ chia, tri thức được chuyển giao và các mối quan hệ hợp tác được mở rộng, những giá trị đặc sắc của trà Thái Nguyên nói riêng và trà Việt nói chung sẽ có thêm cơ hội được nâng tầm và lan tỏa.

Ông Steve Bùi, Chủ tịch Hội đồng Doanh nghiệp Việt Nam – Trung Quốc chia sẻ kinh nghiệm xây dựng hệ sinh thái kinh tế trà của Trung Quốc; trong đó, kết nối vùng sản xuất với văn hóa, công nghệ, du lịch và phân phối để khai thác tổng thể các giá trị của vùng trà, mở rộng trải nghiệm và gia tăng khả năng tiếp cận khách hàng.

Đề cập vai trò của khoa học công nghệ, Tiến sĩ Nguyễn Ngọc Bình, Phó Viện trưởng Viện Khoa học Kỹ thuật Nông Lâm nghiệp miền núi phía Bắc cho rằng, đổi mới công nghệ cần được triển khai xuyên suốt từ vùng nguyên liệu, quy trình canh tác đến chế biến, bảo quản và kiểm soát chất lượng. Đây là điều kiện để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao về an toàn thực phẩm, minh bạch, truy xuất nguồn gốc, qua đó nâng giá trị sản phẩm và hiệu quả sản xuất.

Các diễn giả tại Tọa đàm "Từ di sản Trà đến Kinh tế trà toàn cầu". Ảnh: Trần Trang/TXVN

Trong khi đó, Tiến sĩ Nguyễn Thị Vinh, Phó Chủ tịch Hội Nữ doanh nhân Việt Nam, Chủ tịch Hội Nữ doanh nhân Thái Nguyên nhấn mạnh, phát triển kinh tế trà cần hướng tới mục tiêu tạo dựng cộng đồng thịnh vượng. Giá trị của ngành trà không chỉ được thể hiện qua sản lượng, doanh thu hay kim ngạch xuất khẩu mà còn phải được chuyển hóa thành sinh kế ổn định, thu nhập tốt hơn cho người trồng chè, cơ hội phát triển cho doanh nghiệp và lợi ích thiết thực đối với cộng đồng địa phương.

Điểm nhấn của diễn đàn là phần trình diễn Bản đồ số hóa hệ sinh thái trà Thái Nguyên. Việc số hóa thông tin được kỳ vọng tạo thêm kênh quảng bá, kết nối các cơ sở sản xuất, kinh doanh với khách hàng, đối tác và nhà đầu tư, đồng thời mở rộng không gian phát triển của ngành trà sang các lĩnh vực dịch vụ, du lịch và ẩm thực.

Tại phiên tọa đàm, các đại biểu tiếp tục trao đổi về giải pháp phát huy giá trị di sản, đưa khoa học công nghệ, dữ liệu và đổi mới sáng tạo vào sản xuất, chế biến, thương mại; tăng cường kết nối doanh nghiệp, hợp tác xã với các đối tác và nhà đầu tư quốc tế. Các ý kiến tập trung làm rõ yêu cầu liên kết các khâu trong chuỗi giá trị, nâng cao năng lực cạnh tranh, bảo đảm chất lượng và truy xuất nguồn gốc sản phẩm, đồng thời gắn phát triển kinh tế trà với lợi ích của người trồng chè và cộng đồng.

Ký kết hợp tác giữa các doanh nghiệp chè Thái Nguyên về phát triển, tiêu thụ sản phẩm trà. Ảnh: Trần Trang/TTXVN

Trong khuôn khổ diễn đàn, các doanh nghiệp, tổ chức trong nước và quốc tế đã ký kết nhiều thỏa thuận hợp tác. Nội dung chủ yếu tập trung vào đầu tư dây chuyền sản xuất Tencha, Matcha, chuyển giao công nghệ, hỗ trợ kỹ thuật và xây dựng chuỗi liên kết bao tiêu nguyên liệu; phát triển ứng dụng trà trong ẩm thực, nhà hàng, khách sạn; hợp tác sản xuất, xây dựng thương hiệu, mở rộng hệ thống phân phối và xuất khẩu trà sang các thị trường Hàn Quốc, Nhật Bản, Trung Quốc và Bắc Mỹ. Một số thỏa thuận còn hướng tới nghiên cứu phát triển vùng nguyên liệu, ứng dụng công nghệ cao, số hóa và trí tuệ nhân tạo trong canh tác, quản lý chất lượng, truy xuất nguồn gốc.

Diễn đàn là một trong những hoạt động chính của Festival Trà quốc tế Thái Nguyên năm 2026 và là cơ hội để Thái Nguyên mở rộng hợp tác, thu hút đầu tư, đổi mới công nghệ, đa dạng hóa sản phẩm và dịch vụ từ trà. Qua đó, địa phương phát huy lợi thế vùng nguyên liệu, văn hóa, thương hiệu; phát triển chuỗi liên kết, tạo việc làm, nâng thu nhập cho người trồng chè, góp phần phát triển kinh tế nông thôn bền vững và nâng vị thế trà Việt Nam trên thị trường quốc tế trong giai đoạn tới.