Thái Nguyên thúc đẩy kết nối cung - cầu, mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm OCOP

Thái Nguyên kết nối cung - cầu, mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm OCOP(Ảnh: Phương Thảo)

Sáng 16/10, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Thái Nguyên phối hợp với Liên minh Hợp tác xã tổ chức Ngày hội kết nối cung - cầu sản phẩm OCOP năm 2026. Đây là hoạt động nằm trong chuỗi sự kiện của Festival Trà Quốc tế - Thái Nguyên năm 2026, nhằm thúc đẩy liên kết sản xuất, mở rộng thị trường tiêu thụ và nâng cao giá trị sản phẩm OCOP.

Phát biểu khai mạc Ngày hội, ông Nguyễn Mỹ Hải, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Thái Nguyên, Trưởng Ban tổ chức, nhấn mạnh vai trò của Chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” (OCOP) trong phát huy tiềm năng, lợi thế, giá trị văn hóa và tri thức bản địa; thúc đẩy tổ chức lại sản xuất, liên kết chuỗi giá trị, tạo việc làm và nâng cao thu nhập cho người dân nông thôn.

Hiện toàn tỉnh Thái Nguyên hiện có 598 sản phẩm OCOP đạt từ 3 sao trở lên, trong đó có 13 sản phẩm đạt 5 sao cấp quốc gia, 118 sản phẩm đạt 4 sao và 467 sản phẩm đạt 3 sao.

Kết quả này cho thấy sự đa dạng của các sản phẩm đặc trưng địa phương, đồng thời phản ánh nỗ lực của các chủ thể trong nâng cao chất lượng, hoàn thiện mẫu mã và xây dựng thương hiệu. Trong đó, chè và văn hóa trà là những giá trị nổi bật, gắn bó mật thiết với lịch sử, đời sống và bản sắc của Thái Nguyên. Bên cạnh sản phẩm chè, các mặt hàng nông nghiệp đặc sản, sản phẩm chế biến, sản phẩm làng nghề và sản phẩm gắn với du lịch nông thôn cũng mở ra nhiều cơ hội phát triển kinh tế.

Các đại biểu thực hiện nghi thức khai mạc Ngày hội

Theo ông Nguyễn Mỹ Hải, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường, việc được công nhận, phân hạng OCOP mới là bước khởi đầu. Hiệu quả thực chất của chương trình cần được thể hiện qua chất lượng ổn định, sức cạnh tranh, khả năng tiêu thụ, doanh thu và hiệu quả sản xuất, kinh doanh; qua đó tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân và đóng góp vào phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Ngày hội tập trung tạo điều kiện để các chủ thể OCOP gặp gỡ, trao đổi và kết nối trực tiếp với doanh nghiệp phân phối, hệ thống bán lẻ, sàn thương mại điện tử và các đối tác tiêu thụ trong, ngoài tỉnh. Đây là cơ hội để các cơ sở sản xuất giới thiệu sản phẩm, tìm kiếm đối tác, nắm bắt nhu cầu thị trường và mở rộng kênh phân phối.

Lễ ký kết hợp tác tiêu thụ sản phẩm giữa doanh nghiệp và các hợp tác xã diễn ra trong khuôn khổ Ngày hội (Ảnh: Phương Thảo)

Một trong những nội dung trọng tâm của Ngày hội là hoạt động ký kết hợp tác giữa doanh nghiệp và các hợp tác xã, tập trung vào xây dựng nền tảng dữ liệu, truy xuất nguồn gốc nông sản và hợp tác tiêu thụ sản phẩm.

Các nội dung hợp tác hướng tới tăng cường kết nối giữa sản xuất và phân phối, nâng cao tính minh bạch của thông tin sản phẩm, hỗ trợ quản lý chuỗi cung ứng và tạo thuận lợi cho quá trình tiếp cận thị trường. Đây cũng là những yêu cầu quan trọng đối với các chủ thể OCOP trong bối cảnh người tiêu dùng và hệ thống phân phối ngày càng quan tâm đến chất lượng, nguồn gốc và tính ổn định của sản phẩm.

Không gian trưng bày sản phẩm (Ảnh: Phương Thảo)

Bên cạnh hoạt động trưng bày, giới thiệu sản phẩm và kết nối giao thương, Ngày hội còn tổ chức hội thảo phát triển sản phẩm OCOP với chủ đề “Khơi nguồn bản địa - Nâng tầm giá trị” và Cuộc thi phát triển sản phẩm OCOP tỉnh Thái Nguyên năm 2026 với chủ đề “Tinh hoa Trà Thái Nguyên - Sáng tạo sản phẩm OCOP, vươn tầm giá trị”.

Cuộc thi có sự tham gia của 5 đội đại diện cho các vùng trà Tân Cương, Đồng Hỷ, Vô Tranh, La Bằng và Đồng Phúc. Các đội trình bày ý tưởng phát triển sản phẩm OCOP, tập trung vào khai thác lợi thế vùng chè, đổi mới sản phẩm, ứng dụng khoa học công nghệ và chuyển đổi số, xây dựng thương hiệu, nâng cao khả năng thương mại hóa và mở rộng thị trường.

Thông qua hội thảo và cuộc thi, các chủ thể OCOP có thêm cơ hội trao đổi kinh nghiệm, phát huy lợi thế bản địa và tìm kiếm hướng phát triển phù hợp với nhu cầu thị trường. Đồng thời, các hoạt động tạo diễn đàn để cơ quan quản lý, chuyên gia, nhà khoa học và doanh nghiệp trao đổi về những khó khăn, yêu cầu đặt ra trong quá trình phát triển sản phẩm, qua đó góp phần định hướng giải pháp hỗ trợ thiết thực hơn.

Đại biểu tham quan, tìm hiểu các sản phẩm nông nghiệp đặc trưng tại Ngày hội (Ảnh: Phương Thảo)

Theo lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Thái Nguyên, thời gian tới sẽ tiếp tục nâng cao chất lượng, giá trị gia tăng và sức cạnh tranh của sản phẩm OCOP; lấy nhu cầu thị trường làm căn cứ tổ chức sản xuất, đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số, thương mại điện tử và truy xuất nguồn gốc. Việc phát triển sản phẩm OCOP đồng thời gắn với xây dựng vùng nguyên liệu, bảo tồn văn hóa, phát triển làng nghề và du lịch nông thôn.

Ngày hội kết nối cung - cầu sản phẩm OCOP tỉnh Thái Nguyên năm 2026 đã tạo không gian giao lưu, giới thiệu sản phẩm và thúc đẩy hợp tác giữa các chủ thể sản xuất với doanh nghiệp, hệ thống phân phối. Qua đó, sự kiện góp phần tăng cường liên kết sản xuất với tiêu thụ, mở rộng cơ hội tiếp cận thị trường và thúc đẩy phát triển kinh tế nông thôn theo hướng nâng cao giá trị sản phẩm, cải thiện thu nhập cho người dân. Ngày hội diễn ra đến hết ngày 18/10/2026.