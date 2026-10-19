Thái Nguyên thúc đẩy hợp tác với KOICA về giáo dục, y tế và phát triển nguồn nhân lực

Tham gia Đoàn có đồng chí Nông Quang Nhất, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện một số sở, ban, ngành và đơn vị liên quan.

Quang cảnh buổi làm việc.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên đề nghị KOICA tiếp tục phối hợp, hỗ trợ triển khai hiệu quả Dự án hỗ trợ kinh tế tuần hoàn xanh thông qua cải thiện chuỗi giá trị nông nghiệp tại miền Bắc Việt Nam.

Đồng chí Đinh Quang Tuyên, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Thái Nguyên, phát biểu tại buổi làm việc.

Dự án có tổng vốn 288,92 tỷ đồng, trong đó KOICA viện trợ không hoàn lại 10 triệu USD, thực hiện giai đoạn 2025-2029 tại 12 xã và 2 phường thuộc địa bàn tỉnh Bắc Kạn trước đây. Dự án tập trung phát triển chuỗi giá trị nông sản, hỗ trợ sinh kế, nâng cao vai trò kinh tế của phụ nữ và thúc đẩy du lịch cộng đồng.

Cùng với đó, tỉnh mong muốn KOICA quan tâm hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng định hướng phát triển công nghiệp công nghệ cao và công nghiệp bán dẫn; tăng cường hợp tác trong lĩnh vực giáo dục, y tế, góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và đáp ứng yêu cầu phát triển của tỉnh trong giai đoạn mới.

Thành viên Đoàn công tác tỉnh Thái Nguyên phát biểu tại buổi làm việc.

Thái Nguyên cũng đề xuất mở rộng các chương trình hỗ trợ phụ nữ, cải thiện sinh kế và nâng cao đời sống người dân, nhất là tại các địa bàn còn khó khăn; đồng thời tăng cường kết nối về phát triển du lịch cộng đồng, du lịch sinh thái và quảng bá các sản phẩm đặc trưng của địa phương.

Đại diện KOICA trao đổi với Đoàn công tác tỉnh Thái Nguyên tại buổi làm việc.

Đại diện KOICA bày tỏ mong muốn tiếp tục thúc đẩy quan hệ hợp tác với tỉnh Thái Nguyên, đồng hành trong các chương trình, dự án hỗ trợ phát triển phù hợp với nhu cầu và định hướng của địa phương.

Hai bên trao đổi về các lĩnh vực có tiềm năng hợp tác, hướng tới nâng cao hiệu quả các dự án, phát huy nguồn lực quốc tế, góp phần cải thiện sinh kế và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội bền vững.

Đoàn công tác tỉnh Thái Nguyên và đại diện KOICA chụp ảnh lưu niệm.

Thông qua buổi làm việc, tỉnh Thái Nguyên mong muốn tiếp tục mở rộng hợp tác với KOICA theo hướng thiết thực, hiệu quả, phù hợp với tiềm năng, lợi thế và định hướng phát triển của tỉnh, qua đó góp phần nâng cao chất lượng đời sống nhân dân.