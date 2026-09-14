Thái Nguyên thúc đẩy hợp tác đầu tư với tỉnh Leningrad, Liên bang Nga

Đoàn công tác tỉnh Thái Nguyên do đồng chí Nguyễn Đăng Bình, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh làm Trưởng đoàn đang có chuyến nghiên cứu, làm việc và thúc đẩy hợp tác đầu tư tại Liên bang Nga và Cộng hòa Pháp từ ngày 11 đến 20-9.

Đồng chí Nguyễn Đăng Bình, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên (thứ 2 từ trái sang) làm việc cùng đại diện lãnh đạo tỉnh Leningrad.

Trong khuôn khổ chuyến công tác, chiều 14-9, tại thành phố Saint Petersburg, Liên bang Nga, Đoàn đã có chương trình làm việc với lãnh đạo tỉnh Leningrad, nhằm mở rộng cơ hội hợp tác giữa hai địa phương.

Các thành viên Đoàn công tác tỉnh Thái Nguyên tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Leningrad.

Tại buổi làm việc, ông Misheriakov Egor Sergeevich, Phó Thống đốc tỉnh Leningrad phụ trách phát triển kinh tế, Chủ tịch Ủy ban Phát triển kinh tế và Đầu tư tỉnh Leningrad đã giới thiệu với Đoàn về tình hình và triển vọng phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Đồng thời trao đổi về định hướng phát triển kinh tế và thu hút đầu tư.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên Nguyễn Đăng Bình đã giới thiệu những tiềm năng, lợi thế, môi trường đầu tư và các lĩnh vực tỉnh đang ưu tiên thu hút nguồn lực. Qua đó tìm kiếm những điểm tương đồng và dư địa hợp tác với các đối tác của Liên bang Nga.

Thông qua các cuộc gặp trực tiếp, doanh nghiệp Thái Nguyên và Leningrad có điều kiện trao đổi nhu cầu, tìm hiểu khả năng hợp tác, kết nối thị trường và tìm kiếm cơ hội đầu tư, kinh doanh.

Đồng chí Nguyễn Đăng Bình ký các văn bản tại chương trình làm việc.

Theo kế hoạch, Đoàn công tác tỉnh Thái Nguyên sẽ tham dự Hội thảo Xúc tiến thương mại Việt Nam - Liên bang Nga; làm việc với Phòng Công nghiệp và Thương mại tại Saint Petersburg, Hội Doanh nghiệp Việt Nam tại Saint Petersburg và một số tập đoàn, doanh nghiệp.

Đoàn cũng nghiên cứu cơ hội hợp tác trong các lĩnh vực công nghiệp, năng lượng, khai khoáng; tìm hiểu kinh nghiệm và công nghệ về năng lượng sạch, tiết kiệm năng lượng và phát triển công nghiệp bền vững tại các nước bạn.

Đoàn công tác chụp ảnh lưu niệmtại Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh ở Quảng trường Hồ Chí Minh, thành phố Saint Petersburg, Liên bang Nga.

Chuyến công tác của Đoàn công tác tỉnh Thái Nguyên tại Liên bang Nga và Cộng hòa Pháp nhằm tăng cường hoạt động đối ngoại, mở rộng quan hệ hợp tác quốc tế, nghiên cứu kinh nghiệm phát triển và tìm kiếm cơ hội hợp tác đầu tư, thương mại.

Qua đó, Thái Nguyên kỳ vọng mở rộng mạng lưới đối tác, quảng bá tiềm năng, thế mạnh và môi trường đầu tư, góp phần tranh thủ các nguồn lực phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.