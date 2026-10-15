Thái Nguyên thúc đẩy hợp tác đầu tư với doanh nghiệp Đài Loan (Trung Quốc)

Tham dự có đại diện các tập đoàn, hiệp hội, doanh nghiệp Đài Loan và lãnh đạo một số sở, ngành của tỉnh.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên Nguyễn Thị Loan chủ trì buổi làm việc với Đoàn doanh nghiệp Đài Loan (Trung Quốc).

Tại buổi tiếp, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Loan giới thiệu khái quát về tiềm năng, lợi thế và định hướng phát triển của Thái Nguyên. Với vị trí địa lý thuận lợi, hệ thống giao thông kết nối và nhiều khu, cụm công nghiệp, tỉnh có điều kiện thu hút đầu tư, đặc biệt trong lĩnh vực công nghiệp công nghệ cao. Hiện trên địa bàn tỉnh có khoảng 10 dự án của doanh nghiệp Đài Loan đang hoạt động.

Đồng chí cũng nhấn mạnh tiềm năng phát triển ngành chè, lĩnh vực mà Thái Nguyên và Đài Loan có nhiều điểm tương đồng. Tỉnh mong muốn các doanh nghiệp tiếp tục nghiên cứu, tìm hiểu cơ hội đầu tư xây dựng nhà máy chế biến, sản xuất các sản phẩm trà chất lượng cao, góp phần nâng cao giá trị và mở rộng thị trường tiêu thụ trà Thái Nguyên trên thế giới.

Các đại biểu dự buổi làm việc.

Nhân dịp này, đồng chí Nguyễn Thị Loan trân trọng mời Đoàn doanh nghiệp tham dự Festival Trà Quốc tế - Thái Nguyên năm 2026, diễn ra từ ngày 30-10 đến 7-11, để tìm hiểu sâu hơn về văn hóa trà, tiềm năng sản xuất, chế biến và cơ hội hợp tác phát triển ngành chè của tỉnh.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định Thái Nguyên luôn chào đón, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp Đài Loan đến khảo sát, tìm hiểu cơ hội hợp tác, đầu tư lâu dài tại tỉnh, nhất là trong lĩnh vực công nghiệp công nghệ cao và chế biến, phát triển các sản phẩm trà.

Đại diện Đoàn doanh nghiệp Đài Loan bày tỏ ấn tượng tốt đẹp với Thái Nguyên; đánh giá cao tiềm năng phát triển ngành chè, kỳ vọng các sản phẩm trà của tỉnh sẽ có mặt trên những chuyến bay thẳng giữa Việt Nam và Đài Loan cũng như tại các cửa hàng ở Đài Loan.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên Nguyễn Thị Loan tặng quà lưu niệm Đoàn công tác của Đài Loan.

Tại buổi làm việc, các đại biểu trao đổi về khả năng hợp tác trong lĩnh vực công nghệ cao, công nghệ số, giáo dục quốc tế, công nghiệp hàng không, sản xuất kim loại, nâng cấp công nghiệp và chế biến nông sản chất lượng cao.

Đại diện các sở, ngành của tỉnh cũng thông tin, giải đáp những vấn đề doanh nghiệp quan tâm, như chính sách ưu đãi đầu tư, thuế, thủ tục cấp phép và điều kiện cung ứng điện, nước tại các khu công nghiệp.