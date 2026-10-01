Thái Nguyên thu ngân sách đạt trên 21,4 nghìn tỷ đồng, tăng gần 20%

Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 9 và 9 tháng năm 2026, Thống kê tỉnh Thái Nguyên cho biết, tăng trưởng tổng giá trị sản phẩm trên địa bàn tỉnh (GRDP) ước đạt 11,24% so với cùng kỳ (cao hơn 0,54 điểm phần trăm so với kịch bản). Trong đó, khu vực 4 nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 4,22%, đóng góp 0,63% trong tăng trưởng chung; khu vực công nghiệp – xây dựng tăng 15,63%, đóng góp 7,51% (ngành công nghiệp tăng 16,49%, đóng góp 7,01 điểm phần trăm); khu vực dịch vụ tăng 8,61%, đóng góp 2,86 điểm phần trăm; thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm tăng 6,32%, đóng góp 0,24 điểm phần trăm.

Công tác quản lý thu, chi ngân sách nhà nước trong 9 tháng đầu năm 2026 đã đáp ứng kịp thời kinh phí để thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng, đáp ứng nhu cầu phục vụ nhiệm vụ chính trị và thực hiện nhiệm vụ của các cấp, các ngành và các địa phương trong tỉnh. Thực hiện nghiêm túc quy trình kiểm soát chi ngân sách nhà nước, đảm bảo kịp thời, chặt chẽ, đúng quy định của pháp luật; đẩy mạnh giao dịch điện tử qua Hệ thống dịch vụ công trực tuyến, nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng.

(Ảnh minh họa)

Cụ thể, tổng thu ngân sách trên địa bàn ước tính đến 30/9/2026 đạt 21.409 tỷ đồng, tăng 18,13% so cùng kỳ và đạt 79,63% dự toán HĐND tỉnh giao. Trong đó, thu nội địa đạt 17.109 tỷ đồng, tăng 10,27% so cùng kỳ và đạt 71,6% dự toán giao; thu từ hoạt động xuất nhập khẩu đạt 4.075 tỷ đồng, tăng 73,84% so cùng kỳ và vượt 38,14% dự toán giao; các khoản viện trợ, huy động, đóng góp ước đạt 225 tỷ đồng, bằng 85,31% cùng kỳ và gấp 5,8 lần so dự toán.

Cơ cấu thu ngân sách sơ bộ 9 tháng năm 2026: Thu nội địa chiếm 79,91% cơ cấu tổng thu ngân sách nhà nước, giảm 5,7% so cơ cấu 9 tháng năm 2025 và đạt 8,8 điểm phần trăm so với tốc độ tăng tổng thu ngân sách nhà nước so cùng kỳ; Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu chiếm 19,03% tổng thu ngân sách nhà nước (cùng kỳ chiếm 12,93% cơ cấu tổng thu) và đạt 6,1 điểm phần trăm so với tốc độ tăng tổng thu ngân sách nhà nước so cùng kỳ; các khoản viện trợ, huy động, đóng góp chiếm 1,05% cơ cấu tổng thu ngân sách nhà nước.

Về chi ngân sách nhà nước, theo Thống kê tỉnh Thái Nguyên, ước tính đến 30/9/2026 chi ngân sách địa phương đạt 19.168 tỷ đồng, bằng 97,65% cùng kỳ và đạt 67,94% dự toán giao. Trong đó, chi đầu tư phát triển ước đạt 5.650 tỷ đồng, tăng 11,63% so cùng kỳ và đạt 88,81% dự toán giao; chi thường xuyên đạt 12.300 tỷ đồng, bằng 98,57% cùng kỳ và đạt 63,43% dự toán giao; chi chương trình mục tiêu quốc gia, dự án, nhiệm vụ khác 1.000 tỷ đồng, bằng 49,32% cùng kỳ và đạt 58,33% dự toán giao.

Cơ cấu chi ngân sách nhà nước sơ bộ 9 tháng năm 2026: Chi đầu tư phát triển chiếm 29,48% tổng chi ngân sách nhà nước địa phương (cùng kỳ là 25,79); chi thường xuyên chiếm 64,17%/tổng chi (cùng kỳ 63,57%); chi chương trình mục tiêu quốc gia, dự án, nhiệm vụ khác chiếm 5,22%/tổng chi (cùng kỳ chiếm 10,33%).

Chỉ số sản xuất công nghiệp 9 tháng đầu năm 2026 trên địa bàn ước đạt 123,23% so với cùng kỳ, bằng 109,1% so với kịch bản phấn đấu của UBND tỉnh giao.

Giá trị xuất khẩu hàng hóa 9 tháng năm 2026 ước đạt 30.382,9 triệu USD, tăng 28,24% so với cùng kỳ năm 2025 và bằng 90,65% kế hoạch cả năm. Trong đó, xuất khẩu do địa phương quản lý ước đạt 1.458,2 triệu USD, gấp 2,5 lần (tăng 153,17%) so với cùng kỳ.

Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng 9 tháng năm 2026 ước đạt 85.257,1 tỷ đồng, tăng 21,4% so với cùng kỳ.

Tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội 9 tháng năm 2026 ước đạt khoảng 60 nghìn tỷ đồng, tăng 14,9% so với cùng kỳ so với cùng kỳ và bằng 44,4% so với kế hoạch.