Thái Nguyên thu hút hơn 42.000 tỷ đồng vốn đầu tư trong nước

Việc tăng thu hút vốn đầu tư trong nước góp phần tạo thêm dự địa phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh.

Bên cạnh các dự án được quyết định chủ trương đầu tư, tỉnh đã cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 13 dự án, với tổng vốn 1.861 tỷ đồng; chấp thuận nhà đầu tư đối với 2 dự án, tổng vốn 167 tỷ đồng; điều chỉnh tăng vốn cho 34 dự án, với số vốn tăng thêm 2.285 tỷ đồng.

Việc các dự án đang hoạt động tiếp tục điều chỉnh, bổ sung vốn cho thấy một bộ phận doanh nghiệp có nhu cầu mở rộng quy mô sản xuất, kinh doanh tại Thái Nguyên. Cùng với các dự án mới, đây là một trong những yếu tố góp phần duy trì và mở rộng nguồn lực đầu tư trên địa bàn.

Để nâng cao hiệu quả thu hút đầu tư, tỉnh tiếp tục tập trung cải thiện môi trường đầu tư, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, đồng thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc liên quan đến đất đai, giải phóng mặt bằng và hạ tầng.