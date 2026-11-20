Du lịch Thái Nguyên đang ghi nhận những tín hiệu tăng trưởng tích cực trong năm 2026 với lượng khách và doanh thu đều vượt mục tiêu đề ra, đặc biệt là sự gia tăng đáng chú ý của thị trường khách quốc tế.

Bên cạnh lợi thế cảnh quan, văn hóa trà và bản sắc các dân tộc, việc phát triển sản phẩm mới, mở rộng liên kết và đa dạng hóa trải nghiệm đang được tỉnh chú trọng, tạo thêm sức hút cho điểm đến.

Thực hiện Đề án số 17-ĐA/TU ngày 10.12.2025 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về phát triển du lịch giai đoạn 2026 - 2030, Thái Nguyên đã ban hành nhiều chính sách hỗ trợ, xác định các mục tiêu cụ thể cho ngành du lịch.

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Năm 2026, tỉnh đặt mục tiêu đón 8 triệu lượt khách, gồm 300.000 lượt khách quốc tế và 7,7 triệu lượt khách nội địa với tổng thu từ du lịch đạt 11.000 tỉ đồng.

Trong quý IV, tỉnh tổ chức nhiều hoạt động hỗ trợ phát triển du lịch, tăng cường quản lý các khu, điểm du lịch, chuẩn bị sản phẩm, tour, tuyến và hoạt động phục vụ Festival Trà Quốc tế - Thái Nguyên năm 2026.

Các định hướng phát triển kinh tế ban đêm, sản phẩm du lịch đường sắt cũng được chú trọng, cùng với hoạt động liên kết vùng, xúc tiến quảng bá và thu hút đầu tư.

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Riêng quý IV.2026, tổng lượng khách du lịch đến Thái Nguyên ước đạt 1.095.829 lượt, tăng 16,65% so với cùng kỳ năm 2025. Trong đó, khách quốc tế đạt 106.428 lượt, tăng 229%, khách nội địa đạt 989.401 lượt, tăng 9,1%.

Tổng doanh thu du lịch trong quý IV ước đạt 1.534 tỉ đồng, tăng 60,1% so với cùng kỳ năm 2025, thời điểm đạt 958 tỉ đồng.

Ước tính cả năm 2026, Thái Nguyên đón 8.438.700 lượt khách, tăng 15,6% so với cùng kỳ năm 2025. Trong đó, khách quốc tế đạt 408.000 lượt, tăng 48,9%, khách nội địa đạt 8.030.700 lượt, tăng 14,3%.

Khách du lịch chụp ảnh tại sự kiện Không gian ẩm thực tổ chức tại Phố đi bộ trung tâm

Tổng doanh thu từ du lịch ước đạt 12.023 tỉ đồng, tăng 61,5% so với cùng kỳ năm 2025, vượt 1.023 tỉ đồng so với mục tiêu 11.000 tỉ đồng tỉnh đề ra.

Với kết quả ước đạt vượt các chỉ tiêu đề ra, du lịch Thái Nguyên đang có thêm điều kiện để đẩy mạnh khai thác tiềm năng văn hóa, cảnh quan và phát triển các sản phẩm đặc trưng, hướng tới mục tiêu trở thành ngành kinh tế quan trọng của tỉnh trong giai đoạn 2026 - 2030.