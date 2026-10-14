Thái Nguyên thông qua 8 nghị quyết tại Kỳ họp chuyên đề HĐND tỉnh

Trong 9 tháng đầu năm 2026, mặc dù đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, tỉnh Thái Nguyên vẫn đạt được những kết quả tích cực trên nhiều lĩnh vực nhờ sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, sự giám sát của HĐND tỉnh, sự điều hành của UBND tỉnh cùng sự đồng hành của cộng đồng doanh nghiệp và Nhân dân.

Quang cảnh kỳ họp. Ảnh: thainguyen.gov.vn

Trong bối cảnh thời gian còn lại của năm không nhiều, yêu cầu hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội đặt ra cao, kỳ họp được tổ chức nhằm kịp thời tháo gỡ khó khăn, hoàn thiện cơ chế, chính sách, khơi thông và sử dụng hiệu quả các nguồn lực, tạo điều kiện thực hiện nhiệm vụ trong những tháng cuối năm và thời gian tiếp theo.

Phát biểu khai mạc kỳ họp, ông Bùi Văn Lương, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thái Nguyên đề nghị các đại biểu phát huy dân chủ, trí tuệ và trách nhiệm; nghiên cứu kỹ hồ sơ, tài liệu, báo cáo thẩm tra; thảo luận toàn diện, khách quan về căn cứ pháp lý, sự cần thiết, tính khả thi, nguồn lực và điều kiện tổ chức thực hiện đối với từng nội dung trình kỳ họp. Các nghị quyết được thông qua phải bảo đảm đúng quy định pháp luật, phù hợp thực tiễn, đáp ứng yêu cầu phát triển của tỉnh và nguyện vọng chính đáng của cử tri, Nhân dân.

Tại kỳ họp, HĐND tỉnh xem xét các tờ trình, dự thảo nghị quyết thuộc nhiều lĩnh vực, tập trung vào cơ chế, chính sách thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia, bảo đảm an sinh xã hội; quản lý, sử dụng tài nguyên, huy động nguồn lực đầu tư và chính sách trong lĩnh vực tư pháp. HĐND tỉnh đồng thời xem xét sửa đổi Quy chế làm việc của HĐND tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2026 - 2031, bảo đảm phù hợp với quy định pháp luật và yêu cầu thực tiễn.

Các đại biểu thực hiện bỏ phiếu bằng phương pháp điện tử để thống nhất thông qua các nghị quyết tại Kỳ họp. Ảnh: thainguyen.gov.vn

Trên cơ sở xem xét các tờ trình, dự thảo nghị quyết, báo cáo thẩm tra và ý kiến thảo luận của đại biểu, HĐND tỉnh đã biểu quyết thông qua 8 nghị quyết.

Các nghị quyết tập trung vào việc sửa đổi Quy chế làm việc của HĐND tỉnh; điều chỉnh, bổ sung chính sách hỗ trợ thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2026 - 2030; quy định định mức hỗ trợ chi phí sản xuất, cung ứng hàng hóa, dịch vụ thuộc các dự án phát triển sản xuất; hỗ trợ người dân tham gia học xóa mù chữ; quy định chế độ, chính sách hỗ trợ người giám định tư pháp và người giúp việc cho người giám định tư pháp hưởng lương từ ngân sách nhà nước.

Kỳ họp cũng thông qua nghị quyết liên quan đến chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác; điều chỉnh, bổ sung danh mục các khu đất đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất và danh mục các dự án phải thu hồi đất trên địa bàn tỉnh.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Văn Lương phát biểu tại Kỳ họp. Ảnh: thainguyen.gov.vn

Phát biểu bế mạc kỳ họp, ông Bùi Văn Lương đề nghị Thường trực HĐND tỉnh, các Ban, Tổ đại biểu và đại biểu HĐND tỉnh tăng cường theo dõi, giám sát việc thực hiện các nghị quyết; kịp thời phát hiện, kiến nghị giải quyết những khó khăn, bất cập phát sinh.

Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo triển khai đồng bộ, kịp thời các nghị quyết; phân công rõ trách nhiệm, xác định tiến độ, tăng cường kiểm tra, đôn đốc và chủ động tháo gỡ vướng mắc trong quá trình thực hiện.

Nhấn mạnh nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trong những tháng cuối năm 2026, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Văn Lương đề nghị UBND tỉnh, các cấp, ngành và địa phương tiếp tục triển khai quyết liệt, đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp, phấn đấu hoàn thành ở mức cao nhất các mục tiêu, chỉ tiêu năm 2026, tạo nền tảng thực hiện nhiệm vụ năm 2027.