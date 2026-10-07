Thái Nguyên: Thi đua bằng những việc cụ thể

Lực lượng vũ trang tỉnh Thái Nguyên hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát tại xã Nghĩa Tá. (Ảnh: DUY ĐỨC)

Năm 2026, phong trào Thi đua Quyết thắng được lực lượng vũ trang tỉnh Thái Nguyên triển khai với chủ đề “Đoàn kết, kỷ cương, đột phá, sáng tạo, quyết thắng”. Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh tổ chức hai đợt thi đua cao điểm, bốn đợt thi đua theo chuyên đề.

Điểm then chốt là thi đua gắn chặt với khâu đột phá, nhiệm vụ khó, việc mới của từng cơ quan, đơn vị, tránh tình trạng phát động, triển khai chung chung, hình thức.

Từ thao trường, phòng làm việc đến địa bàn dân cư, tinh thần thi đua được thể hiện qua những việc làm hướng về nhân dân. Năm 2026, lực lượng vũ trang tỉnh tổ chức hành quân dã ngoại làm công tác dân vận tại 6 xã, với 1.000 cán bộ, chiến sĩ tham gia; triển khai phong trào thi đua “Dân vận khéo”, xây dựng “Đơn vị dân vận tốt” giai đoạn 2026-2030.

Các mô hình “Thao trường gắn kết lòng dân”, “Mái ấm nghĩa tình cho người có công” được triển khai, tạo thêm những điểm nhấn trong công tác dân vận.

Trung sĩ Nguyễn Trọng Dũng, Đại đội 1, Tiểu đoàn 1, Trung đoàn 832, chia sẻ: “Trực tiếp làm cùng bà con từng việc nhỏ như dọn vệ sinh, phát quang đường làng hay hỗ trợ di dời nhà cửa, chúng tôi càng thấm thía gần dân, giúp dân không phải ở đâu xa mà bắt đầu ngay từ những hành động thiết thực hằng ngày”.

Không chỉ hướng vào những nhiệm vụ thường xuyên, phong trào thi đua còn khuyến khích cán bộ, chiến sĩ tìm tòi, đổi mới cách làm, ứng dụng khoa học, công nghệ vào thực tiễn.

Năm 2026, các cơ quan, đơn vị có 127 sáng kiến, cải tiến mô hình, học cụ huấn luyện tham gia hội thi cấp tỉnh; 38 sáng kiến, cải tiến được hội đồng nghiệm thu, công nhận. Nhiều sản phẩm xuất phát từ yêu cầu thực tế, hướng tới khắc phục những khâu còn hạn chế trong huấn luyện, công tác và nâng cao chất lượng thực hiện nhiệm vụ.

Trung tá Nguyễn Minh Hoàng, Trợ lý Khoa học, Phòng Tham mưu, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Thái Nguyên chia sẻ: “Giá trị thực chất của một sáng kiến là phải giải quyết hiệu quả một khâu, một việc cụ thể trong thực tiễn. Sản phẩm khi đưa vào ứng dụng giúp rút ngắn thời gian, nâng cao chất lượng huấn luyện và khả năng sẵn sàng chiến đấu”.

Phong trào thi đua được thể hiện rõ nhất trong thực hiện nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, huấn luyện, diễn tập và tuyển quân. Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Thái Nguyên duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu; phối hợp nắm, dự báo tình hình, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; chủ động tham mưu xử lý các tình huống, bảo đảm an toàn các sự kiện chính trị quan trọng.

Kiểm tra công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu. (Ảnh: DUY ĐỨC)

Trong huấn luyện, các cơ quan, đơn vị thực hiện đúng phương châm “cơ bản, thiết thực, vững chắc”, tổ chức tập huấn cho hàng nghìn lượt cán bộ, kết quả chung đạt khá, bảo đảm an toàn.

Trung đoàn 750 và Trung đoàn 832 tham gia hội thao huấn luyện chiến sĩ mới; các nội dung kiểm tra kết thúc huấn luyện đều đạt khá, giỏi. Tại cơ sở, xã Đồng Hỷ tổ chức diễn tập tác chiến trong khu vực phòng thủ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Các đơn vị tổ chức luyện tập chỉ huy - cơ quan trên bản đồ, luyện tập chỉ huy - tham mưu 1 bên, 2 cấp, qua đó nâng cao năng lực chỉ huy, hiệp đồng và khả năng xử trí các tình huống.

Năm 2026, toàn tỉnh Thái Nguyên giao 2.700 công dân nhập ngũ, đạt 100% chỉ tiêu, không phải bù đổi; trong đó có 253 đảng viên. Đây là kết quả phản ánh sự vào cuộc đồng bộ của cấp ủy, chính quyền, cơ quan quân sự các cấp và các địa phương trong thực hiện nhiệm vụ tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ.

Lực lượng vũ trang tỉnh Thái Nguyên đẩy mạnh ứng dụng chữ ký số, chứng thực số, văn bản điện tử, từng bước hạn chế văn bản giấy; triển khai các phong trào “Bình dân học vụ số”, thi đua đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số. Qua đó, từng bước thay đổi phương pháp làm việc, nâng cao hiệu quả lãnh đạo, chỉ huy, điều hành và giải quyết công việc ở các cơ quan, đơn vị.

Hưởng ứng “Tuần cao điểm Tết vì người nghèo”, 1.025 cán bộ, chiến sĩ tham gia ủng hộ hơn 109 triệu đồng; tham gia hiến hơn 50 đơn vị máu. Đồng thời, hỗ trợ xây dựng 2 Nhà Đồng đội, phối hợp xây dựng Nhà văn hóa thôn Bó Lịn, xã Phủ Thông và hỗ trợ xây dựng 5 nhà đại đoàn kết cho các hộ dân trên địa bàn.

Thực hiện chủ trương xóa nhà tạm, nhà dột nát, lực lượng vũ trang tỉnh Thái Nguyên đã hỗ trợ 128 hộ là con đẻ người tham gia kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học. Đến nay, 125 nhà đã hoàn thành, 3 nhà đang hoàn thiện, chờ nghiệm thu.

Đại tá Trần Viết Năng, Chính ủy Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Thái Nguyên cho biết: “Từng đơn vị xác định khắc phục triệt để bệnh hình thức. Mỗi nội dung phát động đều phải trả lời được câu hỏi: Thi đua để làm gì, làm bằng phần việc nào và kết quả đo bằng sản phẩm gì. Khi cán bộ, chiến sĩ nhìn thấy việc mình làm có ý nghĩa trực tiếp với nhiệm vụ chung thì phong trào sẽ có sức sống và hiệu quả”.

Từ đầu năm đến nay, lực lượng vũ trang tỉnh Thái Nguyên đã đề nghị tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc cho 6 cá nhân; Huy chương Quân kỳ Quyết thắng cho 87 cá nhân; Huy chương Chiến sĩ vẻ vang cho 377 cá nhân; Kỷ niệm chương cho 68 đồng chí. Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen 1 tập thể, 1 cá nhân; Ủy ban nhân dân tỉnh khen thưởng 31 tập thể, 40 cá nhân; Bộ Quốc phòng khen thưởng 6 tập thể, 12 cá nhân; Quân khu khen thưởng 14 tập thể, 18 cá nhân.

Để phong trào có sức lan tỏa, lực lượng vũ trang tỉnh tiếp tục chú trọng phát hiện, bồi dưỡng, xây dựng và nhân rộng điển hình tiên tiến; kịp thời biểu dương những tập thể, cá nhân có cách làm hay, sáng tạo, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Công tác khen thưởng từng bước được thực hiện dân chủ, công khai, công bằng, chính xác, lấy kết quả thực hiện nhiệm vụ làm căn cứ quan trọng.

Khi thi đua được đo bằng hiệu quả công việc và kết quả thực tế, mỗi phần việc hoàn thành tốt lại trở thành một “viên gạch hồng” góp phần xây dựng lực lượng vũ trang tỉnh vững mạnh.