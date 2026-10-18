Thái Nguyên thí điểm khám, chữa bệnh miễn phí tại 35 xã

Theo phương án do Sở Y tế Thái Nguyên đề xuất tại Hội nghị nghe báo cáo xây dựng Đề án thí điểm khám, chữa bệnh miễn phí và tăng cường nhân lực chăm sóc sức khỏe Nhân dân trên địa bàn tỉnh diễn ra chiều 17/10. Đối với người có thẻ bảo hiểm y tế (BHYT), tỉnh dự kiến hỗ trợ phần chi phí đồng chi trả theo quy định, không bao gồm dịch vụ theo yêu cầu và các khoản đã được quỹ BHYT hoặc nguồn kinh phí khác thanh toán.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: thainguyen.gov.vn

Đối với người chưa có thẻ BHYT, tỉnh dự kiến hỗ trợ mua thẻ, hướng tới mục tiêu bao phủ BHYT toàn dân tại các xã triển khai thí điểm.

Việc thực hiện thí điểm nhằm đánh giá hiệu quả chuyên môn, khả năng tiếp cận dịch vụ y tế của người dân, hiệu quả sử dụng nguồn lực và tính khả thi của mô hình. Trên cơ sở đó, tỉnh sẽ xem xét duy trì, điều chỉnh hoặc mở rộng chương trình trong thời gian tiếp theo.

Cùng với chính sách hỗ trợ chi phí khám, chữa bệnh, ngành Y tế đề xuất tăng cường học viên, sinh viên Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên đến hỗ trợ tại các trạm y tế xã Chợ Mới, Thanh Thịnh và Tân Kỳ. Mỗi đợt dự kiến bố trí từ 5-10 học viên, sinh viên tại mỗi trạm, tham gia tư vấn chăm sóc sức khỏe, quản lý sức khỏe người dân theo nguyên lý y học gia đình, cập nhật dữ liệu sức khỏe và Sổ sức khỏe điện tử.

Chương trình dự kiến triển khai trước ngày 30/10/2026, được tổ chức theo từng đợt phù hợp với kế hoạch đào tạo và điều kiện thực tế tại địa phương, kéo dài đến hết ngày 31/12/2027.

Tại hội nghị, các đại biểu tập trung thảo luận về phạm vi, đối tượng thụ hưởng, khả năng cân đối nguồn lực, cơ chế phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị và địa phương; đồng thời đề xuất giải pháp bảo đảm điều kiện triển khai, nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn lực và củng cố năng lực y tế cơ sở.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thế Mạnh phát biểu kết luận hội nghị. Ảnh: thainguyen.gov.vn

Kết luận hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thế Mạnh nhấn mạnh ý nghĩa nhân văn của Đề án trong việc tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện để người dân tiếp cận dịch vụ y tế, từng bước nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe ngay tại cơ sở.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Y tế khẩn trương hoàn thiện Đề án, làm rõ phương án tổ chức khám, chữa bệnh, đối tượng thụ hưởng và cơ chế phối hợp giữa các cơ sở y tế với chính quyền địa phương, bảo đảm tính khả thi, hiệu quả và thuận lợi cho người dân; phấn đấu triển khai trước ngày 30/10/2026.

Các địa phương tham gia thí điểm chủ động phối hợp, tạo điều kiện về ăn, ở, sinh hoạt và đi lại cho lực lượng được phân công; phối hợp với các trạm y tế tổ chức hoạt động hỗ trợ phù hợp với tình hình thực tế.

Sở Y tế tăng cường theo dõi, kịp thời nắm bắt và tháo gỡ khó khăn, vướng mắc; các cơ quan, đơn vị liên quan khẩn trương thống nhất phương án tổ chức thực hiện, bảo đảm Đề án triển khai đồng bộ, hiệu quả, đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe của Nhân dân.