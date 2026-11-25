Đồng chí Đinh Quang Tuyên, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, chủ trì Hội nghị.

Dự Hội nghị có đồng chí Nông Quang Nhất, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, cùng đại diện các sở, ban, ngành, lãnh đạo địa phương, hợp tác xã, hộ sản xuất, kinh doanh và người dân thuộc 9 xã, phường trong Cụm thi đua số 8.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã nghe 4 tham luận và ghi nhận 11 lượt ý kiến, tập trung vào những vướng mắc trong phát triển sản xuất, kinh doanh và đầu tư hạ tầng.

Tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy phát triển các xã, phường phía Bắc Thái Nguyên

Tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy phát triển các xã, phường phía Bắc Thái Nguyên

Tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy phát triển các xã, phường phía Bắc Thái Nguyên

Người dân, đại diện HTX, hộ sản xuất kinh doanh phát biểu ý kiến và tham luận tại Hội nghị.

Đại biểu xã Thanh Thịnh đề nghị quan tâm phát triển cây mắc ca. Đại biểu xã Xuân Dương kiến nghị sớm sửa chữa tuyến đường 256, tạo thuận lợi cho người dân đi lại, giao thương. Đại biểu xã Trần Phú đề xuất quy hoạch khu giết mổ tập trung nhằm bảo đảm vệ sinh môi trường. Đại diện thôn Bản Lù, xã Tân Kỳ, kiến nghị sớm đầu tư kéo điện lưới quốc gia đến 19 hộ dân trong thôn.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nông Quang Nhất và đại diện các sở, ngành đã trao đổi, giải đáp những nội dung thuộc thẩm quyền, đồng thời tiếp thu các kiến nghị cần phối hợp nghiên cứu, tham mưu giải quyết.

Quang cảnh Hội nghị.

Kết luận Hội nghị, đồng chí Đinh Quang Tuyên, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh đề nghị các ban chuyên môn của Ủy ban MTTQ tỉnh tổng hợp đầy đủ ý kiến, kiến nghị và nội dung giải trình, chuyển đến cơ quan có thẩm quyền và theo dõi kết quả giải quyết. Đối với những vấn đề cần xác minh, phối hợp xử lý, cơ quan tiếp nhận cần thông tin rõ cho người dân về hướng giải quyết và thời gian dự kiến phản hồi.

Đồng chí Đinh Quang Tuyên phát biểu kết luận Hội nghị.

Đồng chí cũng đề nghị MTTQ các xã, phường trong Cụm thi đua số 8 tiếp tục nắm bắt tình hình cơ sở, giám sát việc giải quyết kiến nghị và thông tin kết quả đến nhân dân. Việc kịp thời tháo gỡ vướng mắc từ cơ sở góp phần phát huy tiềm năng của các địa phương phía Bắc và thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số của tỉnh giai đoạn 2026-2030.