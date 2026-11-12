Thái Nguyên: Tập trung tháo gỡ điểm nghẽn, hoàn thành mục tiêu năm 2026

Đồng chí Trịnh Xuân Trường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, chủ trì Hội nghị.

Dự Hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Thế Mạnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Bùi Văn Lương, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Đinh Quang Tuyên, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND tỉnh và các sở, ban, ngành của tỉnh.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh và đại biểu dự Hội nghị.

Theo báo cáo của Đảng ủy UBND tỉnh, GRDP của tỉnh cả năm ước tính tăng 11%; kim ngạch xuất khẩu ước đạt 36,882 tỷ USD, tăng 22,4%. Đến hết tháng 10, vốn FDI đăng ký tăng thêm đạt khoảng 8,104 tỷ USD.

Thu ngân sách nhà nước đến ngày 31-10 đạt 23.541 tỷ đồng, bằng 85,4% dự toán tỉnh giao; ước tính cả năm đạt 32.906 tỷ đồng. Tuy nhiên, nguồn tăng thu chủ yếu tập trung ở cấp xã, trong khi ngân sách cấp tỉnh dự kiến hụt thu tiền sử dụng đất khoảng 1.082 tỷ đồng, gây khó khăn trong cân đối nguồn lực. Kinh phí thực hiện một số chính sách an sinh xã hội còn thiếu trên 520 tỷ đồng.

Về giải ngân vốn đầu tư công, đến ngày 10-11, toàn tỉnh giải ngân 6.122,4 tỷ đồng, bằng 81% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao. Nếu tính cả vốn kéo dài và vốn bổ sung, đến ngày 9-11, tỷ lệ giải ngân đạt 73%, riêng cấp xã đạt 61%.

Đồng chí Nguyễn Thế Mạnh, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, phát biểu.

Những điểm nghẽn chủ yếu ảnh hưởng đến tiến độ giải ngân là vướng mắc trong giải phóng mặt bằng, tái định cư, thủ tục đầu tư, thanh toán và năng lực tổ chức thực hiện của các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan.

Đối với việc sắp xếp, xử lý cơ sở nhà, đất dôi dư, đến nay tỉnh đã xử lý 750/808 cơ sở; tháo gỡ vướng mắc pháp lý, cơ chế cho 71/82 dự án tồn đọng, 11 dự án còn lại đang tiếp tục được xử lý.

Đối với 7 kết luận của Thanh tra Chính phủ và các bộ, ngành Trung ương, những nội dung tồn tại chủ yếu liên quan đến thu hồi tiền, xử lý tài chính, đất đai, trật tự xây dựng, bồi thường giải phóng mặt bằng và trách nhiệm của tổ chức, cá nhân. UBND tỉnh tiếp tục yêu cầu người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương chịu trách nhiệm trực tiếp, phân loại rõ từng kiến nghị, xác định thời hạn và biện pháp xử lý.

Tuy nhiên, một số kiến nghị thanh tra, kiểm toán vượt thẩm quyền của địa phương, gây khó khăn trong quá trình chỉ đạo, xử lý.

Đại biểu thảo luận tại Hội nghị.

Trước những kết quả đạt được và khó khăn, vướng mắc đang đặt ra, UBND tỉnh đề xuất tập trung khai thác các nguồn thu, đẩy nhanh tiến độ đấu giá đất; tháo gỡ vướng mắc đối với từng dự án, gắn tiến độ giải ngân với trách nhiệm người đứng đầu; điều chuyển vốn theo quy định đối với những dự án không có khả năng giải ngân. Đồng thời bảo đảm nguồn lực thực hiện các chính sách an sinh xã hội, triển khai các chương trình mục tiêu quốc gia.

Để chủ động ứng phó với những biến động trong thu ngân sách, nhất là nguồn thu từ tiền sử dụng đất, UBND tỉnh đã xây dựng 3 kịch bản điều hành. Trong đó, tỉnh tiếp tục đôn đốc thu ngân sách, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án mới; thành lập 4 tổ công tác do lãnh đạo UBND tỉnh trực tiếp làm tổ trưởng để đôn đốc các sở, ngành, địa phương trong công tác quản lý thu.

Các sở, ngành được chỉ đạo rà soát kỹ các chương trình, dự án, đề xuất giải pháp nhằm bảo đảm đạt mức thu cao nhất.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy kết luận Hội nghị.

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu Đảng ủy UBND tỉnh chỉ đạo xây dựng các kịch bản điều hành thu ngân sách cụ thể, sát với tình hình kinh tế - xã hội và khả năng thực tiễn của tỉnh; phấn đấu hoàn thành ở mức cao nhất chỉ tiêu thu ngân sách Chính phủ giao. Đồng thời khẩn trương xây dựng kịch bản thu ngân sách năm 2027, bảo đảm công tác điều hành chủ động, linh hoạt; việc giao dự toán phải sát với điều kiện thực tế và khả năng hấp thụ vốn.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị HĐND tỉnh tăng cường khảo sát, giám sát việc triển khai các nghị quyết về cơ chế, chính sách đã ban hành, kịp thời đánh giá hiệu quả và những vấn đề phát sinh.

Đối với giải ngân vốn đầu tư công, đồng chí nhấn mạnh yêu cầu năm 2026 phải hoàn thành giải ngân 100% kế hoạch theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Sở Tài chính cần phát huy vai trò cơ quan tham mưu tổng hợp, chủ động kiểm soát tiến độ, nắm chắc tình hình và kịp thời đề xuất các giải pháp điều hành linh hoạt, hiệu quả.

Đại biểu dự Hội nghị.

Về sắp xếp, xử lý cơ sở nhà, đất, mặc dù Thái Nguyên hiện đứng thứ 4 cả nước về kết quả thực hiện, song cần tiếp tục đẩy nhanh tiến độ. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy tăng cường kiểm tra, giám sát, đôn đốc các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện nghiêm túc.

Đối với các dự án tồn đọng kéo dài đã có kết luận thanh tra, cần tiếp tục rà soát, nghiên cứu, đề xuất giải pháp tháo gỡ; khẩn trương xác định giá đất làm cơ sở xử lý, giải quyết dứt điểm những tồn tại, vướng mắc, không để kéo dài, ảnh hưởng đến hiệu quả quản lý và sử dụng nguồn lực của tỉnh.