Thái Nguyên tập trung nguồn lực phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi

Thời gian qua, đời sống của đồng bào DTTS tại Thái Nguyên đã được nâng cao đáng kể. Ảnh: BTN

Theo định hướng triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2026-2035, tỉnh Thái Nguyên tập trung thực hiện đầy đủ các nội dung của Hợp phần thứ hai về phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi (DTTS&MN). Trong đó, ưu tiên nguồn lực đầu tư các công trình hạ tầng thiết yếu; hỗ trợ đất ở, nhà ở, điện sinh hoạt, nước sinh hoạt hợp vệ sinh; đồng thời đẩy mạnh xóa mù chữ, phòng, chống tảo hôn và giải quyết các vấn đề cấp thiết tại cơ sở.

Cùng với đầu tư hạ tầng, Thái Nguyên chú trọng hỗ trợ phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị, xây dựng và nhân rộng các mô hình sinh kế bền vững, tạo điều kiện để người dân phát huy tiềm năng, lợi thế địa phương, nâng cao thu nhập và chủ động vươn lên thoát nghèo. Các chính sách dân tộc, an sinh xã hội và hỗ trợ phát triển sản xuất được triển khai đồng bộ, kịp thời, gắn với nhu cầu thực tế của từng địa bàn.

Trong năm 2026, Thái Nguyên ưu tiên bố trí nguồn lực cho các xã, thôn đặc biệt khó khăn và vùng an toàn khu đăng ký phấn đấu thoát khỏi diện đặc biệt khó khăn. Ảnh: BDV

Đặc biệt, tỉnh ưu tiên bố trí nguồn lực cho các xã, thôn đặc biệt khó khăn và vùng an toàn khu đăng ký phấn đấu thoát khỏi diện đặc biệt khó khăn trong năm 2026. Việc phân bổ vốn được yêu cầu bám sát mục tiêu, đúng đối tượng ưu tiên, tránh dàn trải, bảo đảm nguồn lực đến đúng nơi, đáp ứng đúng nhu cầu và phát huy hiệu quả thiết thực.

Song song với phát triển kinh tế, Thái Nguyên đẩy mạnh bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc, gắn với phát triển du lịch cộng đồng, du lịch sinh thái và du lịch nông nghiệp. Tỉnh lựa chọn, xây dựng và nhân rộng các mô hình thôn nông thôn mới, lấy cộng đồng dân cư làm hạt nhân, tạo sức lan tỏa trong xây dựng nông thôn mới theo hướng thực chất, hiệu quả và bền vững.

Để nâng cao hiệu quả thực hiện, tỉnh tăng cường tuyên truyền, đào tạo, tập huấn nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ cơ sở, ban phát triển thôn, hợp tác xã và các chủ thể tham gia Chương trình; đồng thời đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong quản lý, theo dõi và đánh giá kết quả.

Công tác kiểm tra, giám sát, nhất là việc phân bổ và giải ngân vốn, được chú trọng nhằm kịp thời tháo gỡ khó khăn, chấn chỉnh những hạn chế và xử lý các trường hợp sử dụng nguồn lực kém hiệu quả. Qua đó, Thái Nguyên hướng tới sử dụng hiệu quả từng nguồn lực đầu tư, thu hẹp khoảng cách phát triển giữa các vùng, cải thiện đời sống vật chất, tinh thần và tạo động lực để đồng bào dân tộc thiểu số vươn lên phát triển bền vững.

Thái Nguyên sẽ triển khai có hiệu quả phong trào thi đua: "Thái Nguyên thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2026-2035"; tiếp tục triển khai thực hiện các cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh", các phong trào thi đua "Toàn dân chung tay bảo vệ môi trường, vì một Việt Nam xanh - sạch - đẹp", "Ngày thứ Bảy xanh" và các phong trào thi đua khác do tỉnh phát động; gắn phong trào thi đua với công tác biểu dương, khen thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân, hộ gia đình có thành tích xuất sắc.