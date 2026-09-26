Thái Nguyên tập trung giải quyết tình trạng thừa, thiếu giáo viên

Tiết học tại Trường Tiểu học và THCS Dương Tự Minh (Xã Phú Lương).

Theo Sở Giáo dục và Đào tạo, số cán bộ quản lý tại các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên giảm từ 2.207 xuống còn 1.438 người. Trong số 769 vị trí giảm, có 725 cán bộ quản lý chuyển sang làm giáo viên, 44 người chuyển công tác khác hoặc nghỉ chế độ.

Qua rà soát, toàn tỉnh có nhu cầu 25.377 giáo viên theo định mức và yêu cầu tổ chức dạy học thực tế, trong khi số hiện có là 22.504 người, còn thiếu 2.873 giáo viên. Xét theo từng cấp học, tình trạng thiếu giáo viên tập trung nhiều nhất ở cấp THCS với 1.176 người; tiếp đến là mầm non thiếu 726 người, tiểu học thiếu 440 người, THPT thiếu 434 người và giáo dục thường xuyên thiếu 111 người.

Bên cạnh đó, vẫn có tình trạng thừa giáo viên cục bộ giữa các cấp học, môn học và địa bàn, gây khó khăn trong việc bố trí, sử dụng đội ngũ.

Để khắc phục tình trạng này, Sở Giáo dục và Đào tạo tiếp tục phối hợp với Sở Nội vụ và các địa phương rà soát, bố trí đội ngũ theo vị trí việc làm và nhu cầu thực tế. Ưu tiên điều tiết giáo viên trong phạm vi từng xã, phường; trường hợp còn dôi dư sẽ xem xét điều động, biệt phái đến các địa phương thiếu giáo viên.

Đối với những đơn vị vẫn thiếu sau điều tiết, các sở phối hợp tham mưu UBND tỉnh giao số lượng hợp đồng lao động phù hợp. Việc tuyển dụng sẽ được xem xét sau khi rà soát, bố trí lại đội ngũ và xác định số biên chế còn được giao.

Cùng với đó, tỉnh tiếp tục triển khai Đề án đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục giai đoạn 2026-2030, chú trọng đổi mới phương pháp dạy học, chuyển đổi số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo, đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục.