Thái Nguyên: Tập huấn nghiệp vụ đối với lực lượng Cảnh sát giao thông năm 2026

Mới đây, Công an tỉnh Thái Nguyên đã tổ chức hội nghị tập huấn cho 140 cán bộ, chiến sĩ tham gia tập huấn (được chia làm 02 lớp). Chương trình tập huấn được tổ chức theo hướng kết hợp chặt chẽ giữa lý thuyết và thực hành, tập trung cập nhật kiến thức pháp luật, nghiệp vụ và nâng cao kỹ năng thực tế cho cán bộ, chiến sĩ, thực hiện có hiệu quả, đúng pháp luật trong công tác tuần tra, kiểm tra, kiểm soát, xử lý vi phạm.

Trung tá Nguyễn Đắc Thái Anh, Phó Trưởng phòng Cảnh sát giao thông truyền đạt các nội dung tại hội nghị tập huấn (Ảnh: Phòng CSGT, Công an tỉnh Thái Nguyên)

Hội nghị tập huấn đã bổ sung kiến thức mới liên quan đến nghiệp vụ công tác tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm hành chính trên đường bộ, đường sắt với các chuyên đề trọng tâm, gồm: Những điểm mới của Luật Xử lý vi phạm hành chính và các văn bản hướng dẫn thi hành liên quan đến công tác xử lý vi phạm trong lĩnh vực giao thông đường bộ, đường sắt; quy định, quy trình công tác tuần tra, kiểm tra, kiểm soát, xử lý vi phạm hành chính của Cảnh sát giao thông; ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số, khai thác dữ liệu dùng chung, sử dụng phần mềm nghiệp vụ trong công tác tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm hành chính; văn hóa ứng xử và Điều lệnh Công an nhân dân trong công tác tuần tra, kiểm tra, kiểm soát giao thông đường bộ, đường sắt của Cảnh sát giao thông; công tác nghiệp vụ cơ bản phục vụ tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm hành chính; kỹ năng xử lý các tình huống, vụ việc phát sinh trong quá trình thi hành công vụ.

Trong phần thực hành, đã hướng dẫn cán bộ, chiến sĩ về các tình huống sát với thực tế công tác như: Bố trí đội hình tuần tra; kỹ năng sử dụng phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ và công cụ hỗ trợ; kiểm soát phương tiện, người điều khiển; xác định hành vi vi phạm và việc lập biên bản vi phạm hành chính theo đúng quy định. Đồng thời, rèn luyện tác phong làm việc khoa học, đúng điều lệnh, quy trình và các quy định của pháp luật.

Kết thúc các lớp tập huấn, cán bộ, chiến sĩ tham dự tập huấn đã làm bài kiểm tra, đánh giá chất lượng theo quy định. Thông qua hội nghị tập huấn định kỳ, nhằm kịp thời cập nhật các quy định mới của pháp luật, thống nhất quy trình nghiệp vụ, kỹ năng xử lý tình huống thực tế; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, năng lực thực thi công vụ, chủ động đấu tranh, phòng, chống tội phạm trên đường bộ, đường sắt, góp phần xây dựng hình ảnh người chiến sĩ Cảnh sát giao thông chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, vì Nhân dân phục vụ.