Thái Nguyên tạo đà cho doanh nghiệp bứt phá trong năm 2026

Ngày 9.10, tại tỉnh Thái Nguyên đã diễn ra cuộc gặp mặt giữa Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh và các doanh nghiệp, doanh nhân nhân ngày Doanh nhân Việt Nam (13.10) nhằm tôn vinh doanh nghiệp, doanh nhân xuất sắc, tiêu biểu trong năm 2026.

Tham dự có Bí thư Tỉnh uỷ Thái Nguyên Trịnh Xuân Trường; Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên Nguyễn Thế Mạnh cùng đại diện Thường trực Tỉnh uỷ, lãnh đạo HĐND, UBND, Uỷ ban MTTQ tỉnh và các cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân tại địa bàn.

Các đại biểu tham dự chương trình

Phát biểu tại cuộc gặp mặt, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên Nguyễn Thế Mạnh đã ghi nhận và biểu dương những đóng góp của các tổ chức, cá nhân đối với sự phát triển chung của tỉnh Thái Nguyên.

Đồng thời nhấn mạnh, doanh nghiệp là một chủ thể của quá trình phát triển, các cấp, ngành cần chủ động tháo gỡ khó khăn, thiết lập môi trường đầu tư, kinh doanh minh bạch, bình đẳng và an toàn.

Sự thuận lợi và hiệu quả của doanh nghiệp phải trở thành một trong những thước đo quan trọng của chất lượng điều hành.

Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Hoàng Thị Mỹ Huyến phát biểu

Trong tháng 9, tỉnh ghi nhận nhiều kết quả kinh tế tích cực: số doanh nghiệp đạt gần 16.000, tăng 12% so với cùng kỳ năm trước; GRDP tăng 11,24%, đứng thứ 6 cả nước; vốn FDI tăng thêm đạt 8,05 tỉ USD.

Dựa trên những thành tích nổi bật đó, Chủ tịch UBND tỉnh quyết định trao tặng danh hiệu “Doanh nghiệp xuất sắc” của năm đối với 19 doanh nghiệp, danh hiệu “Doanh nhân tiêu biểu” của năm đối với 10 doanh nhân và bằng khen cho 9 tập thể có thành tích nổi bật trong việc thực hiện tăng trưởng kinh tế của tỉnh năm 2026.

Lãnh đạo tỉnh cam kết đồng hành, lắng nghe ý kiến đóng góp và tạo điều kiện tốt nhất trong khuôn khổ pháp luật để doanh nghiệp yên tâm sản xuất, kinh doanh lâu dài.

Các doanh nghiệp, doanh nhân tiêu biểu có thành tích xuất sắc, đóng góp cho sự tăng trưởng kinh tế của tỉnh

Đồng thời, mong muốn cộng đồng doanh nghiệp sẽ tiên phong trong việc đổi mới công nghệ, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, nâng cao quản trị và tăng cường liên kết, hợp tác.

Ban lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên sẽ luôn giữ vững phương châm đồng hành cùng cộng đồng doanh nghiệp, tiếp tục khơi thông mọi nguồn lực nhằm thúc đẩy kinh doanh, sản xuất, xây dựng mục tiêu đưa địa bàn tỉnh trở thành trung tâm công nghiệp hiện đại.