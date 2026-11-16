Thái Nguyên: Tăng trưởng khách du lịch vượt mốc 8 triệu lượt

Du khách thăm, trải nghiệm không gian Phố Trà tại phường Phan Đình Phùng dịp Festival Trà Quốc tế - Thái Nguyên năm 2026. (Ảnh: THU TRANG)

Trên không gian tỉnh mới, Thái Nguyên đã sớm xác định du lịch là kinh tế mũi nhọn bằng việc ban hành Đề án phát triển du lịch giai đoạn đến năm 2030.

Bằng những nguồn lực đầu tư và các giải pháp đồng bộ với mục tiêu xây dựng thương hiệu du lịch “Hồ trên núi – Trà trong mây”, tăng trưởng du lịch năm 2026 của Thái Nguyên đã có những bứt phá.

Trong 9 tháng đầu năm, toàn tỉnh đón hơn 7,34 triệu lượt khách, tăng 24,8% so với cùng kỳ; doanh thu du lịch ước đạt gần 10.500 tỷ đồng, tăng 61,7%. Riêng tháng 10, tỉnh đón gần 430 nghìn lượt khách, doanh thu đạt trên 601 tỷ đồng.

Điều góp phần xây dựng, định vị thương hiệu và làm nên đột phá cho du lịch Thái Nguyên là chuỗi các sự kiện văn hóa, du lịch trong Festival Trà Quốc tế năm 2026.

Trong 7 ngày tổ chức vào tuần đầu tháng 11, toàn tỉnh đã đón khoảng 260 nghìn lượt khách. Lũy kế từ đầu năm đến ngày 6/11, lượng khách du lịch đạt khoảng 8,03 triệu lượt, vượt mục tiêu 8 triệu lượt đề ra cho cả năm 2026.

Kết quả này đã khẳng định hướng đi đúng đắn trong phát triển du lịch của Thái Nguyên, đồng thời mở ra cơ hội củng cố, tăng trưởng mạnh trong những năm tiếp theo.

Thái Nguyên đặt mục tiêu đến năm 2030 đón ít nhất 12 triệu lượt khách, trong đó 11 triệu lượt khách nội địa và 1 triệu lượt khách quốc tế; tổng thu từ các hoạt động du lịch đạt trên 25.000 tỷ đồng/năm; tạo việc làm cho khoảng 10.000 lao động; phát triển thêm ít nhất 300 cơ sở lưu trú du lịch, trong đó có ít nhất 5 khách sạn đạt tiêu chuẩn 4-5 sao.