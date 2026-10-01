Theo thông báo của Cục Thống kê tỉnh Thái Nguyên, tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (GRDP) quý III/2026 ước tăng 13,96% so với cùng kỳ năm trước, cao hơn tốc độ tăng quý II 3,17 điểm phần trăm. Tính chung 9 tháng, GRDP ước tăng 11,24%, cao hơn mức tăng 9,76% của 6 tháng đầu năm. Những con số này cho thấy kinh tế Thái Nguyên tăng tốc rõ trong quý III, tạo thêm điều kiện thuận lợi để thực hiện mục tiêu tăng trưởng năm 2026.

Điểm tích cực là cả ba khu vực kinh tế đều tăng trưởng và vượt kịch bản quý III của tỉnh. Khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 4,12%; công nghiệp và xây dựng tăng 20,34%; dịch vụ tăng 8,98%. Thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm tăng 6,92%. Tăng trưởng GRDP quý III cao hơn kịch bản 2 điểm phần trăm, đưa kết quả lũy kế 9 tháng vượt kịch bản 0,54 điểm phần trăm.

Thái Nguyên tăng trưởng GRDP quý III đứng thứ hai cả nước.

Công nghiệp chế biến, chế tạo dẫn dắt tăng trưởng

Đóng góp lớn nhất vào kết quả quý III là khu vực công nghiệp và xây dựng, với 10,21 điểm phần trăm, tương đương khoảng 73,1% mức tăng GRDP. Trong đó, công nghiệp tăng 21,17%, đóng góp 9,37 điểm phần trăm; xây dựng tăng 14,16%, đóng góp 0,84 điểm phần trăm.

Công nghiệp chế biến, chế tạo tiếp tục khẳng định vai trò chủ lực khi giá trị tăng thêm ước tăng 22,51%, cao hơn mức tăng 11,90% của quý I và 16,88% của quý II. Ngành này đóng góp khoảng 9,09 điểm phần trăm vào tăng trưởng GRDP, cho thấy sự tăng tốc của kinh tế tỉnh gắn chặt với kết quả sản xuất công nghiệp chế biến, chế tạo.

Nổi bật là ngành sản xuất sản phẩm điện tử, máy vi tính và sản phẩm quang học tăng 27,36%, đóng góp 7,37 điểm phần trăm, tương đương 52,8% mức tăng GRDP quý III. Riêng ngành điện tử đã tạo ra hơn một nửa mức tăng trưởng chung của tỉnh Thái Nguyên, tiếp tục giữ vai trò quyết định đối với diễn biến kinh tế trên địa bàn.

Ngành sản xuất sản phẩm điện tử, máy vi tính và sản phẩm quang học tăng 27,36%, đóng góp 7,37 điểm phần trăm, tương đương 52,8% mức tăng GRDP quý III. ( Ảnh: Cục Thống kê tỉnh Thái Nguyên)

Bên cạnh điện tử, một số ngành công nghiệp khác đạt mức tăng khá, bổ sung động lực cho nền kinh tế. Sản xuất kim loại tăng 22,06%; sản xuất trang phục tăng 26,20%; sản xuất thiết bị điện tăng 25,42%. Tuy nhiên, kết quả giữa các ngành chưa đồng đều: sản xuất sản phẩm từ cao su và plastic giảm 14,17%; sản xuất sản phẩm từ khoáng phi kim loại khác giảm 16,27%. Hai nhóm ngành này làm giảm tổng cộng khoảng 0,26 điểm phần trăm tăng trưởng GRDP.

Hoạt động xây dựng cũng đóng góp tích cực, trong đó xây dựng nhà tăng 13,57%, xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng tăng 28,99%. Dù vậy, xây dựng chuyên dụng giảm 29,29%, cho thấy cần tiếp tục theo dõi tiến độ và khối lượng thực hiện ở từng nhóm công trình để duy trì đóng góp của ngành trong những tháng cuối năm.

Dịch vụ và nông nghiệp tiếp tục đóng góp vào mức tăng chung

Cùng với công nghiệp và xây dựng, khu vực dịch vụ duy trì đà tăng, đóng góp 2,95 điểm phần trăm vào tăng trưởng GRDP quý III. Mức tăng 8,98% của khu vực này cao hơn quý II 0,59 điểm phần trăm và cao hơn kịch bản 1,27 điểm phần trăm.

Thương mại tăng 11,84%, đóng góp khoảng 0,90 điểm phần trăm vào tăng trưởng GRDP. Một số ngành dịch vụ khác có kết quả khá như vận tải, kho bãi tăng 14,02%; lưu trú và ăn uống tăng 15,49%; y tế và trợ giúp xã hội tăng 9,52%. Những kết quả này cho thấy tăng trưởng dịch vụ được hỗ trợ bởi nhiều nhóm hoạt động, góp phần bổ sung nguồn tăng trưởng cho nền kinh tế.

Khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản quý III tăng 4,12%, đóng góp 0,55 điểm phần trăm vào mức tăng GRDP. Trong đó, nông nghiệp và dịch vụ liên quan tăng 3,86%; lâm nghiệp tăng 5,78%; thủy sản tăng 6,88%. Mặc dù tốc độ tăng thấp hơn quý II, khu vực này vẫn vượt kịch bản quý III 0,32 điểm phần trăm, tiếp tục đóng góp tích cực vào kết quả chung.

Tính chung 9 tháng, công nghiệp và xây dựng tăng 15,63%, đóng góp 7,51 điểm phần trăm vào tăng trưởng GRDP; dịch vụ tăng 8,61%, đóng góp 2,86 điểm phần trăm; nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 4,22%, đóng góp 0,63 điểm phần trăm. Thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm tăng 6,32%, đóng góp 0,24 điểm phần trăm.

Duy trì đà tăng trong quý cuối năm

Với tốc độ tăng trưởng quý III đứng thứ hai cả nước và kết quả 9 tháng đứng thứ sáu, Thái Nguyên nằm trong nhóm địa phương có tốc độ tăng GRDP cao. Việc dẫn đầu vùng Trung du và miền núi phía Bắc ở cả hai kỳ là kết quả đáng chú ý, đồng thời đặt ra yêu cầu tiếp tục duy trì các động lực tăng trưởng trong quý IV.

Tăng trưởng hiện vẫn tập trung lớn vào công nghiệp, đặc biệt là điện tử; một số ngành sản xuất và hoạt động xây dựng còn giảm. Vì vậy, cùng với hỗ trợ các doanh nghiệp chủ lực duy trì sản xuất, cần kịp thời nắm bắt biến động đơn hàng, sản lượng và khả năng đưa năng lực mới vào hoạt động; làm rõ khó khăn ở những ngành suy giảm để có giải pháp phù hợp.

Đối với xây dựng, trọng tâm là đẩy nhanh tiến độ các công trình, dự án có khả năng tạo khối lượng thực hiện trong quý IV, gắn giải ngân với thi công, nghiệm thu và thanh toán. Khu vực dịch vụ cần tiếp tục khai thác nhu cầu mua sắm, vận chuyển hàng hóa, du lịch, lưu trú và ăn uống cuối năm. Sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản cần bảo đảm tiến độ thu hoạch, tiêu thụ sản phẩm và chủ động phòng ngừa rủi ro thời tiết, dịch bệnh.

Kết quả quý III và 9 tháng tạo nền tảng thuận lợi cho Thái Nguyên thực hiện thắng lợi mục tiêu tăng trưởng năm 2026. Duy trì sản xuất công nghiệp chủ lực, mở rộng đóng góp của các ngành khác và tháo gỡ kịp thời vướng mắc trong đầu tư, sản xuất, kinh doanh sẽ là những nhiệm vụ trọng tâm trong quý cuối năm.