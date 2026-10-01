Thái Nguyên tăng trưởng GRDP quý III đứng thứ 2 cả nước

Theo số liệu ước tính của Cục Thống kê, tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) Thái Nguyên quý III/2026 tăng 13,96% so với cùng kỳ năm 2025, xếp thứ 2/34 tỉnh, thành phố cả nước.

Mức tăng trưởng này đưa Thái Nguyên vào nhóm địa phương có tốc độ tăng GRDP cao nhất trong quý III, chỉ sau Quảng Ninh, với mức tăng 15,04%, qua đó duy trì nhịp phát triển tích cực của kinh tế tỉnh.

Động lực chính trong quý III đến từ khu vực công nghiệp và xây dựng, tăng 20,34%, trong đó riêng ngành công nghiệp tăng 21,17% tiếp tục giữ vai trò then chốt trong cơ cấu tăng trưởng của địa phương.

Hoạt động sản xuất công nghiệp tại các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh tiếp tục duy trì đà tăng trưởng, đóng góp quan trọng vào tăng trưởng GRDP của Thái Nguyên

Ở các khu vực còn lại, dịch vụ tăng 8,98%; nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 4,12%... đã tạo nên bức tranh tăng trưởng tương đối đồng đều giữa những lĩnh vực chủ yếu của nền kinh tế.

Tính chung 9 tháng năm 2026, GRDP Thái Nguyên tăng 11,12%, đứng thứ 4 cả nước, với khu vực công nghiệp và xây dựng tăng 15,63%, riêng công nghiệp tăng 16,49%, tiếp tục là khu vực đóng góp lớn.

Trong 9 tháng, khu vực dịch vụ tăng 8,65%, nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 4,22%, duy trì đà tăng ở các lĩnh vực khác và bổ sung vào kết quả chung của kinh tế Thái Nguyên.

Xét trong nhóm địa phương có tốc độ tăng GRDP quý III cao, sau Thái Nguyên lần lượt là Bắc Ninh tăng 13,83%, Hải Phòng tăng 13,09% và Hưng Yên tăng 12,01%, theo bảng số liệu được tổng hợp.

Các khu công nghiệp tiếp tục phát huy vai trò là một trong những động lực quan trọng của sản xuất công nghiệp, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế Thái Nguyên

Với kết quả quý III và 9 tháng, mức tăng trưởng của Thái Nguyên được duy trì ở mức cao trong năm 2026 khi khu vực công nghiệp tiếp tục giữ vai trò đầu tàu trong bức tranh kinh tế của tỉnh.

Theo số liệu ước tính cả năm trong bảng tổng hợp, GRDP Thái Nguyên năm 2026 dự kiến tăng 11,16%, đồng thời tiếp tục đặt ra yêu cầu duy trì động lực phát triển.

Trên nền kết quả đã đạt được, tỉnh tiếp tục tập trung thúc đẩy sản xuất, kinh doanh, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, đẩy nhanh tiến độ đầu tư và giải ngân vốn, tạo động lực hoàn thành mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2026.