Thái Nguyên tăng trưởng GRDP đạt 13,96 trong quý III

Tính chung 9 tháng năm 2026, GRDP của Thái Nguyên ước tăng 11,24%, cao hơn 2,23 điểm phần trăm so với mức tăng trưởng bình quân cả nước và vượt 0,54 điểm phần trăm so với kịch bản đề ra. Với kết quả này, tỉnh xếp thứ 6/34 tỉnh, thành phố về tốc độ tăng trưởng kinh tế 9 tháng; cả hai chỉ tiêu đều đứng đầu khu vực Trung du và miền núi phía Bắc.

Trong quý III, khu vực công nghiệp - xây dựng tiếp tục là động lực tăng trưởng chủ yếu, với mức tăng 20,34%, đóng góp 10,21 điểm phần trăm vào tăng trưởng GRDP. Riêng ngành công nghiệp tăng 21,17%, đóng góp 9,37 điểm phần trăm.

Khu vực dịch vụ tăng 8,98%, trong đó thương mại tăng 11,84%, vận tải, kho bãi tăng 14,02%, lưu trú và ăn uống tăng 15,49%. Khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản duy trì đà tăng trưởng ổn định, đạt 4,12%.

Lĩnh vực Kinh tế - xã hội của tỉnh Thái Nguyên tiếp tục tăng trưởng.

Theo Thống kê tỉnh Thái Nguyên, kết quả tăng trưởng quý III cao hơn 4,01 điểm phần trăm so với mức tăng 9,95% của cả nước và vượt 2 điểm phần trăm so với kịch bản của tỉnh. Đây là cơ sở quan trọng để Thái Nguyên tiếp tục triển khai các giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, phấn đấu hoàn thành mục tiêu tăng trưởng năm 2026.

Để duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế và hoàn thành chỉ tiêu tăng trưởng 2 con số, tỉnh Thái Nguyên đã đề ra một số nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện. Cụ thể như: Hỗ trợ sản xuất công nghiệp; Cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh; khuyến khích khu vực kinh tế tư nhân tham gia vào chuỗi cung ứng); đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công; hoàn thành dự toán thu ngân sách; kích cầu tiêu dùng, bình ổn thị trường, giảm lạm phát; phát triển nông, lâm, thủy sản giá trị cao.